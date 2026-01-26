Hiobsbotschaft für Netflix-Star: Ihm läuft Hirnwasser aus der Nase
Köln - Bereits während der zweiten Staffel von "Love is blind Germany" sprach Konstantin Streifling (36) über seinen Hirntumor. Dieser ist nun zurückgekehrt und bringt unangenehme Nebenwirkungen mit sich.
In seiner Instagram-Story erklärte der Eventmanager am Sonntag, dass ihm seit zehn Tagen Hirnwasser aus der Nase laufe und er sich derzeit wieder in der Klinik befinde. "Leider keine guten Nachrichten", schrieb er dazu.
Der 36-Jährige dachte anfangs, dass er eine normale Erkältung habe und ihm deshalb die Nase laufe.
Dass es eine erneute OP geben würde, bei dem der Kopf wieder aufgemacht werden würde, steht bis dato fest. "Das muss geflickt werden, da ist irgendwo ein Loch im Kopf", erklärte Konsti, während Jessica mit den Tränen kämpfte.
Wann genau die OP stattfindet, konnte er bisher nicht sicher sagen.
Der Sohn von "Höhner"-Star Jens Streifling machte gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Streifling (32) bei der "Love is blind"-Reunion die Tumor-Rückkehr öffentlich.
Die beiden lernten sich in dem Blind-Date-Format auf Netflix kennen und lieben. Schon da fiel dem Ehepaar der Umgang mit der Krankheit sichtlich nicht leicht.
Immer wieder kullerten die Tränen, während die beiden über "Konstis" Hirntumor sprachen - dennoch zeigten sie aber vor allem Stärke und Zusammenhalt.
