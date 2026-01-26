 604

Hiobsbotschaft für Netflix-Star: Ihm läuft Hirnwasser aus der Nase

"Love is blind"-Star Konstantin Streifling wurde ein Hirntumor diagnostiziert und verliere derzeit Hirnwasser durch die Nase.

Von Maxima Michael

Köln - Bereits während der zweiten Staffel von "Love is blind Germany" sprach Konstantin Streifling (36) über seinen Hirntumor. Dieser ist nun zurückgekehrt und bringt unangenehme Nebenwirkungen mit sich.

Konstantin Streifling (36) läuft seit einigen Tagen Hirnwasser aus der Nase.
Konstantin Streifling (36) läuft seit einigen Tagen Hirnwasser aus der Nase.  © Bildmontage: Instagram/streifling

In seiner Instagram-Story erklärte der Eventmanager am Sonntag, dass ihm seit zehn Tagen Hirnwasser aus der Nase laufe und er sich derzeit wieder in der Klinik befinde. "Leider keine guten Nachrichten", schrieb er dazu.

Der 36-Jährige dachte anfangs, dass er eine normale Erkältung habe und ihm deshalb die Nase laufe.

Dass es eine erneute OP geben würde, bei dem der Kopf wieder aufgemacht werden würde, steht bis dato fest. "Das muss geflickt werden, da ist irgendwo ein Loch im Kopf", erklärte Konsti, während Jessica mit den Tränen kämpfte.

"Zum achten Mal Vater"? Johannes Oerding lüftet Geheimnis
Promis & Stars "Zum achten Mal Vater"? Johannes Oerding lüftet Geheimnis

Wann genau die OP stattfindet, konnte er bisher nicht sicher sagen.

Konstantin liegt derzeit erneut wegen seines Hirntumors im Krankenhaus ... immer an seiner Seite: Ehefrau Jessica Streifling (32).
Konstantin liegt derzeit erneut wegen seines Hirntumors im Krankenhaus ... immer an seiner Seite: Ehefrau Jessica Streifling (32).  © Instagram/streifling

Der Sohn von "Höhner"-Star Jens Streifling machte gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Streifling (32) bei der "Love is blind"-Reunion die Tumor-Rückkehr öffentlich.

Die beiden lernten sich in dem Blind-Date-Format auf Netflix kennen und lieben. Schon da fiel dem Ehepaar der Umgang mit der Krankheit sichtlich nicht leicht.

Immer wieder kullerten die Tränen, während die beiden über "Konstis" Hirntumor sprachen - dennoch zeigten sie aber vor allem Stärke und Zusammenhalt.

Titelfoto: Instagram/streifling

Mehr zum Thema Promis & Stars: