Hiobsbotschaft für Netflix-Star: Ihm läuft Hirnwasser aus der Nase

Köln - Bereits während der zweiten Staffel von "Love is blind Germany" sprach Konstantin Streifling (36) über seinen Hirntumor. Dieser ist nun zurückgekehrt und bringt unangenehme Nebenwirkungen mit sich.

Konstantin Streifling (36) läuft seit einigen Tagen Hirnwasser aus der Nase. © Bildmontage: Instagram/streifling

In seiner Instagram-Story erklärte der Eventmanager am Sonntag, dass ihm seit zehn Tagen Hirnwasser aus der Nase laufe und er sich derzeit wieder in der Klinik befinde. "Leider keine guten Nachrichten", schrieb er dazu.

Der 36-Jährige dachte anfangs, dass er eine normale Erkältung habe und ihm deshalb die Nase laufe.

Dass es eine erneute OP geben würde, bei dem der Kopf wieder aufgemacht werden würde, steht bis dato fest. "Das muss geflickt werden, da ist irgendwo ein Loch im Kopf", erklärte Konsti, während Jessica mit den Tränen kämpfte.

Wann genau die OP stattfindet, konnte er bisher nicht sicher sagen.