Frauen bei Filmverleihung: Natalie Portman mit heftiger Oscar-Kritik
USA - Seit wenigen Tagen stehen die diesjährigen Oscar-Nominierungen fest - in der Kategorie "Beste Regie" dominierten erneut fast ausschließlich Männer. Für Schauspielerin Natalie Portman (44) ist das ein absolutes No-Go. Sie übte nun deutliche Kritik an den Academy-Awards.
Die 44-Jährige war am Samstag beim "Sundance Film Festival" im US-Bundesstaat Utah und präsentierte dort ihren neuen Film "The Gallerist". Bei diesem hatte sie selbst mit der Regisseurin Cathy Yan (40) zusammengearbeitet.
Wie People berichtete, sprach sie dabei offen über ihren Frust angesichts der mangelnden weiblichen Repräsentation in der Oscar-Kategorie "Beste Regie".
"So viele der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht. (…) Man sieht die Hürden auf jeder Ebene, weil so viele bei der Nominierung nicht anerkannt wurden", so Portman.
Sie betonte, dass es in diesem Jahr zahlreiche außergewöhnliche Filme von Regisseurinnen gegeben habe, die bei einem der wichtigsten Filmpreise der Welt jedoch nicht die Anerkennung erhalten haben, die sie verdient hätten.
Chloé Zhao als einzige Regisseurin für einen Oscar nominiert
Die 44-Jährige ergänzte: "Jeder Schritt auf diesem Weg ist härter, und dann ist er draußen, alles ist großartig, und trotzdem bekommt der Film nicht die Aufmerksamkeit. (...) Wir haben noch viel Arbeit vor uns."
Portman betonte zudem, dass die Arbeit am Set als Gemeinschaft von Frauen ein ganz besonderer Prozess sei, der von viel Freude geprägt sei.
Mit Chloé Zhao (43) ist in diesem Jahr lediglich eine Frau für den Oscar in der Kategorie "Beste Regie" nominiert. Ihr Film "Hamnet" ist zugleich der einzige, der in der Kategorie "Bester Film" von einer Frau inszeniert wurde.
Natalie Portman selbst hatte bereits bei mehreren Projekten Regie geführt, unter anderem bei der Comedy-Romanze "New York, I Love You" aus dem Jahr 2008 sowie bei einem Musikvideo von Giorgio Poi (39).
