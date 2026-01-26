Frauen bei Filmverleihung: Natalie Portman mit heftiger Oscar-Kritik

USA - Seit wenigen Tagen stehen die diesjährigen Oscar-Nominierungen fest - in der Kategorie "Beste Regie" dominierten erneut fast ausschließlich Männer. Für Schauspielerin Natalie Portman (44) ist das ein absolutes No-Go. Sie übte nun deutliche Kritik an den Academy-Awards.

Natalie Portman (44) kritisierte die Academy Awards für die mangelnde weibliche Repräsentation in der Kategorie "Beste Regie". © Scott A Garfitt/Invision via AP/dpa

Die 44-Jährige war am Samstag beim "Sundance Film Festival" im US-Bundesstaat Utah und präsentierte dort ihren neuen Film "The Gallerist". Bei diesem hatte sie selbst mit der Regisseurin Cathy Yan (40) zusammengearbeitet.

Wie People berichtete, sprach sie dabei offen über ihren Frust angesichts der mangelnden weiblichen Repräsentation in der Oscar-Kategorie "Beste Regie".

"So viele der besten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, wurden von Frauen gemacht. (…) Man sieht die Hürden auf jeder Ebene, weil so viele bei der Nominierung nicht anerkannt wurden", so Portman.

Sie betonte, dass es in diesem Jahr zahlreiche außergewöhnliche Filme von Regisseurinnen gegeben habe, die bei einem der wichtigsten Filmpreise der Welt jedoch nicht die Anerkennung erhalten haben, die sie verdient hätten.