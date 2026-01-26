Geheimes Date in Wien: Ist Simone Lugner frisch verliebt?
Wien (Österreich) - Nach dem Tod ihres Ehemanns Richard Lugner (†91) könnte sich Simone Lugner (44) in Kitzbühel neu verliebt haben. Nun steht ein geheimes Dinner in Wien an.
Wie heute berichtet, trifft sich die 42-Jährigen am Montag mit Prinz Marcus von Anhalt (59).
Die beiden lernten sich während des "Hahnenkammrennens" in Kitzbühel kennen. Bei der legendären Schnitzelparty in Rosi’s Sonnbergstuben trafen sie aufeinander, und offenbar sprühten dort sofort die Funken. Die Witwe des "Baulöwen" Richard Lugner saß dabei direkt neben Prinz Marcus am Tisch.
Gegenüber heute erzählte sie: "Wir wurden sehr herzlich und offen an seinem Tisch empfangen. Ich hatte meinen Platz direkt neben Marcus, da war es einfach, ins Gespräch zu kommen."
Aus dem Gespräch entwickelte sich offenbar ein kleiner Flirt – und nun folgt das nicht mehr ganz so heimliche Dinner in Wien.
Auf die Frage von heute, ob daraus mehr werden könnte, antwortete die Single-Dame offen: "Also die Chemie hat sehr gut gepasst."
Titelfoto: IMAGO/GEPA pictures