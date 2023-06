Internet lacht Kendall Jenner nach Gurken-Video aus: So cool reagiert das Model!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Im vergangenen Jahr machte ein Video von Kendall Jenner (27) die Runde in den sozialen Medien. Darauf zu sehen: die zweitjüngste Kardashian-Schwester bei dem unbeholfenen Versuch, eine Gurke zu schneiden.

Kendall Jenner (27) hat viele Talente - Gurken schneiden gehört nicht dazu. © MICHAEL TRAN / AFP

Der kuriose Vorfall ereignete sich in einer Episode der zweiten Staffel von "The Kardashians", die bereits im Herbst 2022 ausgestrahlt wurde. Darin steht Kendall mit ihrer Mutter in der Küche und möchte sich einen Snack zubereiten - ganz ohne die Hilfe des Küchenchefs der Familie.

"Ich mache es selbst", verkündete sie stolz. "Das ist einfach."

Ganz so einfach sah das, was sie anschließend mit dem Messer veranstaltete, allerdings nicht aus. So begann sie das Gemüse zuerst mit nur einer Hand und schließlich mit ihren Armen überkreuzt zu schneiden - ein verrückter Anblick, der den Zuschauern der Serie und Millionen Internet-Nutzern ein Lachen entlockte. Schließlich wurde der Clip kurzerhand zu einem viralen Hit.

Nun sprach die 27-Jährige in einem Interview mit dem Wall Street Journal über den Moment und konnte dabei nicht anders, als über sich selbst zu schmunzeln.