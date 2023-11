Ohne BH: Kendall Jenner zieht blank und zeigt ihre nackten Brüste!

Kendall Jenner (28) präsentiert im Netz ihre nackten Kurven. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

In der neuen Calvin-Klein-Kampagne beweist Kendall Jenner einmal mehr, dass sie ihren berühmten Schwestern Kylie (26), Kim (43) und Co. in Sachen Freizügigkeit in nichts nachsteht.

Für die Weihnachtskollektion der US-Modemarke schlüpfte das Model in mehrere sinnliche Outfits für die Feiertage und trug darunter: einen Hauch von Nichts.

In einem offenen schwarzen Blazer und mit aufgeknöpfter Hose rekelt sich die 28-Jährige auf einem der gewagten Fotos verführerisch an einer Wand und gibt dabei den Blick auf ihren nackten Bauch sowie ihre völlig blanken Brüste frei.

Die heiße Aufnahme teilte die brünette Schönheit mit ihren knapp 300 Millionen Followern bei Instagram neben einem weiteren sexy Schnappschuss, auf dem das Model seinen nackten Body in schwarzen Dessous gekonnt in Szene setzt.

"Dieser Körper" und "Was für eine Frau", staunten die Fans der Influencerin und verteilten millionenfach Herzchen unter dem Beitrag.