Kerstin Ott bei Ladendiebstahl erwischt: "Susanne! Schließ die Ladentür ab!"

Hamburg - Kerstin Ott (42, "An diesen Tagen") hatte es als Jugendliche faustdick hinter den Ohren, wie sie jetzt im MDR-Format "Meine Schlagerwelt" auf Instagram verriet.

Wie alt sie damals genau war und für welche Waren sie sich insbesondere interessierte, verrät die heute 42-Jährige in dem kurzen Clip bedauerlicherweise nicht. Allerdings räumt sie im Format noch ein, beim Zahnarzt gestohlen zu haben ... Was sie sich da wohl bloß unter den Nagel gerissen haben könnte?

"Bei Schlecker habe ich geklaut, weil das damals so leicht war", schmunzelt Kerstin im Nachhinein im Instagram-Reel. Doch dann wurde sie "leider" erwischt, erinnert sie sich weiter.

Ob all das geschah, bevor sie ihre erste große Liebe traf? Vermutlich. Als Amor seinen Pfeil verschoss, war Kerstin Ott 17 Jahre alt. "Wir waren drei Jahre zusammen, was in dem Alter ja wirklich eine unfassbar lange Zeit ist. Das war eine sehr schöne Beziehung und heute ist sie noch immer meine beste Freundin."

Verliebt ist die Schlagersängerin inzwischen seit vielen Jahren in ihre Karolina. Im August 2017 ging sie mit ihrer Freundin eine eingetragene Lebenspartnerschaft ein, im Oktober des gleichen Jahres wurde diese in eine Ehe umgeschrieben.

Gemeinsam leben die Eheleute mit ihren zwei Töchtern, die Karolina aus einer vorherigen Ehe mit in die Beziehung brachte, bei Heide in Holstein.