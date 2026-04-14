Kerstin Ott verrät Geheimnis über ihre Brüste: "Habe es korrigieren lassen"

Heide - Ehrliche Worte von Kerstin Ott (44): Die Schlagersängerin war im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Moderatorin Bettina Böttinger (69) zu Gast. Bei dieser Gelegenheit verriet sie ein Geheimnis.

Schlagersängerin Kerstin Ott (44) hat in einem Podcast erstmals über ihre Brust-OP gesprochen. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa

Als die beiden über das Thema Komplexe sprachen, offenbarte die 44-Jährige: "Zwischen 30 und 40 habe ich extreme Probleme mit meiner Figur gehabt. Ich habe mir auch die Oberweite damals wegnehmen lassen."

Der Hauptgrund sei die Angst vor Brustkrebs gewesen - dieser und andere Krebsformen hätten innerhalb ihrer Familie "gewütet", verdeutlichte die gelernte Malerin und Lackiererin. Zudem sei ihr ihre Oberweite nie wichtig gewesen, ganz im Gegenteil.

Die Musikerin ehrlich: "Mich hat das eher gestört, und so habe ich das vor ein paar Jahren korrigieren lassen." Ihre Frau Karolina habe so reagiert, wie sich das gehöre, erzählte Ott. "Sie hat gesagt, dass sie sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann."

Sie habe bisher nicht in der Öffentlichkeit über diese Korrektur gesprochen, weil sie solche Themen eigentlich gerne privat halte. Gleichzeitig sei sie mittlerweile der Meinung, dass auch eine gewisse Offenheit und Transparenz diesbezüglich wichtig seien.