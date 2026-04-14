Kerstin Ott verrät Geheimnis über ihre Brüste: "Habe es korrigieren lassen"
Heide - Ehrliche Worte von Kerstin Ott (44): Die Schlagersängerin war im Podcast "Zwischen den Zeilen" von Moderatorin Bettina Böttinger (69) zu Gast. Bei dieser Gelegenheit verriet sie ein Geheimnis.
Als die beiden über das Thema Komplexe sprachen, offenbarte die 44-Jährige: "Zwischen 30 und 40 habe ich extreme Probleme mit meiner Figur gehabt. Ich habe mir auch die Oberweite damals wegnehmen lassen."
Der Hauptgrund sei die Angst vor Brustkrebs gewesen - dieser und andere Krebsformen hätten innerhalb ihrer Familie "gewütet", verdeutlichte die gelernte Malerin und Lackiererin. Zudem sei ihr ihre Oberweite nie wichtig gewesen, ganz im Gegenteil.
Die Musikerin ehrlich: "Mich hat das eher gestört, und so habe ich das vor ein paar Jahren korrigieren lassen." Ihre Frau Karolina habe so reagiert, wie sich das gehöre, erzählte Ott. "Sie hat gesagt, dass sie sich das auch gar nicht mehr anders vorstellen kann."
Sie habe bisher nicht in der Öffentlichkeit über diese Korrektur gesprochen, weil sie solche Themen eigentlich gerne privat halte. Gleichzeitig sei sie mittlerweile der Meinung, dass auch eine gewisse Offenheit und Transparenz diesbezüglich wichtig seien.
Kerstin Ott schimpft über Bodyshaming: "Halt dein Maul!"
Von Menschen, die andere aufgrund ihres Körpers oder irgendwelcher Entscheidungen verurteilten, halte sie gar nichts.
"Wie kann sich jemand hinstellen und über lange oder kurze Haare rumlästern? Oder über große, kleine Brüste, gar keine Brüste? Ey, das ist nicht dein Körper, halt dein Maul! Und wenn es dir nicht passt - dann dreh dich um und geh in die andere Richtung", wetterte sie.
In Richtung ihrer Fans appellierte die Schlagersängerin, zu sich selbst zu stehen und sich nicht von anderen reinreden zu lassen. "Es ist dein Körper! Du bist der Mensch, der darüber entscheidet. Nicht dein Ehepartner und nicht die Menschen, die außen draufgucken."
Sie selbst sei mittlerweile völlig im Reinen mit sich und fühle sich "sehr angekommen", bekräftigte Ott abschließend.
Titelfoto: Britta Pedersen/dpa