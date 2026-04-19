Kerstin Ott seit Jahren als Sängerin erfolgreich: "Habe es nur für die Kohle gemacht"

Heide/Berlin - Im Gespräch mit Gastgeberin Kim Viktoria Koch (23) im Podcast "$HZ wir müssen reden" hat Schlagerstar Kerstin Ott (44) überraschend offen über ihren Einstieg in die Musikbranche gesprochen. Ihren Durchbruch feierte sie 2016 mit dem Hit " Die immer lacht".

Nicht mehr von den (Schlager-)Bühnen wegzudenken: Kerstin Ott (44) gehört heute zu den erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen. © Hendrik Schmidt/dpa

"Ich habe das nur wegen der Kohle gemacht", gibt Ott offen zu. "Hätte ich nicht am Anfang schon gleich so viel Geld verdient, wär ich niemals Sängerin geworden."

Vor ihrem Erfolg arbeitete Ott als gelernte Malerin und Lackiererin und hatte eigenen Angaben zufolge ein vergleichsweise geringes Einkommen. Mit dem plötzlichen Charts-Einstieg seien jedoch schnell zahlreiche Auftrittsanfragen gekommen.

Ihr erstes Bühnenengagement sei dabei ein Schlüsselmoment gewesen: "Für einen 20-minütigen Auftritt habe ich 1200 Euro erhalten. Ich hatte keine Ahnung, was da passiert", erinnert sie sich. Bald habe sie bis zu sechs Auftritte die Woche gespielt und dementsprechend verdient.

Gemeinsam mit ihrem Manager habe sie deshalb entschieden, den neuen Beruf zunächst nur "für ein halbes Jahr auszuprobieren". Auch aufgrund ihrer stark ausgeprägten Bühnenangst - "Ich hatte auch so viel Schiss" - sei sie eh davon ausgegangen, es nicht länger als die sechs Monate auszuhalten. Warum sie dennoch weitermachte? "Weil es einfach immer lukrativer wurde."

Mit dem Geld sei sie zunächst sehr praktisch umgegangen, auch stets in der Annahme, in ihren alten Beruf wieder zurückzukehren: "Ich habe mir jeden Monat eine neue Handwerksmaschine gekauft, um auf dem neuesten Stand zu sein, wenn es wieder losgeht!"