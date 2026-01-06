Nach Erfolgsjahr: Nimmt sich Kerstin Ott jetzt eine Auszeit?

Heide - Hinter Kerstin Ott (43) liegt ein echtes Erfolgsjahr, doch jetzt schaltet die Schlager-Sängerin einen Gang runter und gönnt sich erst einmal eine Pause.

Kerstin Ott (43) will sich im Januar bewusst eine Auszeit nehmen. © Hendrik Schmidt/dpa

Mit ihrem 2024 erschienenen Album "Für immer auf dich" tourte die 43-Jährige vergangenes Jahr quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dazu veröffentlichte sie mit "Irgendwann Vielleicht" und "Bye Bye" zwei neue Singles und war in vielen TV-Shows zu Gast.

Erst vor wenigen Tagen stand die "Die immer lacht"-Künstlerin noch beim "Silvester in Concert" auf der schwimmenden Bühne auf der Elbe in Hamburg und wünschte ihren Fans ein frohes neues Jahr.

Doch statt mit Vorsätzen und vollem Terminplan ins neue Jahr zu starten, schlägt Ott überraschend ruhigere Töne an.

"Vorsätze finde ich immer doof, die setzen einen nur unter Druck", verriet sie gegenüber "Schlagerplus".

Für sie steht fest: 2026 beginnt ohne Stress und dafür mit einer bewussten Auszeit: "Am liebsten starte ich mit einem freien Kopf ins neue Jahr", so die Musikerin.