Nach Erfolgsjahr: Nimmt sich Kerstin Ott jetzt eine Auszeit?
Heide - Hinter Kerstin Ott (43) liegt ein echtes Erfolgsjahr, doch jetzt schaltet die Schlager-Sängerin einen Gang runter und gönnt sich erst einmal eine Pause.
Mit ihrem 2024 erschienenen Album "Für immer auf dich" tourte die 43-Jährige vergangenes Jahr quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Dazu veröffentlichte sie mit "Irgendwann Vielleicht" und "Bye Bye" zwei neue Singles und war in vielen TV-Shows zu Gast.
Erst vor wenigen Tagen stand die "Die immer lacht"-Künstlerin noch beim "Silvester in Concert" auf der schwimmenden Bühne auf der Elbe in Hamburg und wünschte ihren Fans ein frohes neues Jahr.
Doch statt mit Vorsätzen und vollem Terminplan ins neue Jahr zu starten, schlägt Ott überraschend ruhigere Töne an.
"Vorsätze finde ich immer doof, die setzen einen nur unter Druck", verriet sie gegenüber "Schlagerplus".
Für sie steht fest: 2026 beginnt ohne Stress und dafür mit einer bewussten Auszeit: "Am liebsten starte ich mit einem freien Kopf ins neue Jahr", so die Musikerin.
Kerstin Ott kündigt neue Musik an
Den Januar will Kerstin Ott für eine "kleine Auszeit" nutzen. Nach den intensiven vergangenen Monaten mit Tourneen und zahlreichen Auftritten möchte sie abschalten und neue Energie sammeln.
Ihre Fans müssen jedoch keinen längeren Rückzug befürchten – im Gegenteil: Sie können sich auf neue Musik freuen. Bereits ab Februar will die gebürtige West-Berlinerin wieder voll durchstarten. "Ich werde neue Songs schreiben und viel im Studio sein, um neue Songs einzusingen", so die 43-Jährige.
Auch live wird sie schon bald wiederzusehen sein: "Ab Frühjahr bin ich auf verschiedenen Festivals, nicht nur in Deutschland, auch in der Schweiz und in Österreich. Außerdem sind einige TV-Shows bestätigt."
Pausen gehören für sie fest dazu, betonte Ott: "Zwischendurch nehme ich mir immer kleine Auszeiten und möchte Zeit an der frischen Luft verbringen."
