Kerstin Ott verspricht große Silvesterparty: "Freue mich total auf..."
Hamburg - Sie ist Teil der großen Sause! Am Mittwochabend steigt die ZDF-Silvesterparty erstmals in Hamburg, mit dabei ist unter anderem auch Schlagerstar Kerstin Ott (43). Worauf sich die Gäste freuen können, hat sie nun verraten.
Lange Zeit fand der Jahreswechsel am Brandenburger Tor statt, doch dieses Mal moderieren Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) vom XXL-Einkaufscenter Westfield aus.
"Ich finde es schön", freut sich Ott im Interview mit der Gala. Ihrer Meinung nach könnte der Wechsel auch jährlich stattfinden. "Ich glaube, das wäre auch für das Publikum toll."
Besonders freut sich die 43-Jährige auf die Kulisse direkt auf der Elbe. "Und natürlich auch auf die ganze Party mit den Kollegen", so die Schlagersängerin.
Entgegen des Berliner Vorgängers müssen Zuschauer in Hamburg Eintritt bezahlen. Wer kein Ticket ergattern konnte oder nicht in der Menschenmenge stehen will, kann sich die Show auch von Zuhause aus vor dem Fernseher ansehen. "Eine tolle, moderne Show, Freude und Party", verspricht Ott.
Diese Vorsätze hat Kerstin Ott für 2026
Normalerweise feiert die gebürtige West-Berlinerin zu Hause mit gutem Essen und Spielen den Jahreswechsel. "Weil wir das Böllern so schrecklich finden", gibt sie zu. "Deswegen nutzen wir immer gern die Möglichkeit, mit den Menschen zusammen zu feiern."
Dabei gehe es vor allem um die gemeinsame Zeit, bei der gequatscht und Musik gehört wird.
Von den obligatorischen Vorsätzen für das neue Jahr hält sie allerdings wenig. "Vorsätze finde ich immer doof, die setzen einen nur unter Druck", erklärte "Die immer lacht"-Interpretin. "Ich starte am liebsten mit einem freien Kopf ins neue Jahr."
Dabei hält 2026 einiges für sie bereit, wie sie offenbarte. "Ich werde 2026 wieder sehr viel im Studio arbeiten, texten und neue Songs singen. Einige Shows ohne Band werde ich spielen und mich auf einige neue Projekte vorbereiten." Dazu will sie viel Zeit an der frischen Luft verbringen. Wenn das mal keine Pläne sind.
Titelfoto: Felix Hörhager/dpa