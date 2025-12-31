Kerstin Ott verspricht große Silvesterparty: "Freue mich total auf..."

Hamburg - Sie ist Teil der großen Sause! Am Mittwochabend steigt die ZDF-Silvesterparty erstmals in Hamburg , mit dabei ist unter anderem auch Schlagerstar Kerstin Ott (43). Worauf sich die Gäste freuen können, hat sie nun verraten.

Schlagersängerin Kerstin Ott (43) tritt bei der großen ZDF-Silvesterparty in Hamburg auf. © Felix Hörhager/dpa

Lange Zeit fand der Jahreswechsel am Brandenburger Tor statt, doch dieses Mal moderieren Andrea Kiewel (60) und Johannes B. Kerner (61) vom XXL-Einkaufscenter Westfield aus.

"Ich finde es schön", freut sich Ott im Interview mit der Gala. Ihrer Meinung nach könnte der Wechsel auch jährlich stattfinden. "Ich glaube, das wäre auch für das Publikum toll."

Besonders freut sich die 43-Jährige auf die Kulisse direkt auf der Elbe. "Und natürlich auch auf die ganze Party mit den Kollegen", so die Schlagersängerin.

Entgegen des Berliner Vorgängers müssen Zuschauer in Hamburg Eintritt bezahlen. Wer kein Ticket ergattern konnte oder nicht in der Menschenmenge stehen will, kann sich die Show auch von Zuhause aus vor dem Fernseher ansehen. "Eine tolle, moderne Show, Freude und Party", verspricht Ott.