Kerstin Ott übt scharfe Kritik während Leipzig-Konzert: "Ich finde das so widerwärtig"
Leipzig - Wenn man die Sängerin Kerstin Ott (43) in zwei Worten beschreiben müsste, wäre es wohl etwas wie reflektiert und bodenständig. Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum blickte sie Mittwochabend in Leipzig auch auf schwere Zeiten in ihrem Leben zurück.
Sie selber sei in ihrer Vergangenheit bereits zweimal "falsch abgebogen", erzählte Ott ihren etwa 3900 Fans in der QUARTERBACK Immobilien ARENA.
Als eine Person, die selber für mehrere Monate ohne festen Wohnsitz überbrücken musste, stellte sie klar: "Ich finde den Umgang, den die Medien mit diesem Thema haben sehr, sehr fraglich."
Menschen, die "auf der Straße sitzen und nur ihre ein, zwei Kartons haben" auch noch als "Junkies" zu titulieren - "ich finde das so vierwertig, dass das heute noch so gesagt werden darf", ärgerte sich die Sängerin.
Für ihre ernsten Worte erntete sie tosenden Applaus.
Wer eine große Bühnenshow mit viel Tamtam erwartet hat, war am Mittwoch sicher fehl am Platz.
Kerstin Ott begeisterte ihr Publikum hingegen mit viel Stimme, guter Laune und der einen oder anderen Anekdote aus ihrem Leben.
Wenig Tamtam, viel Musik: So war das Konzert
So hat sie es beispielsweise endlich geschafft, mit dem Rauchen und Trinken aufzuhören.
Doch die gewünschten Effekte, wie abnehmen, blieben anfangs aus, stattdessen passierte das Gegenteil.
"Zehn Kilo mehr, mein Gesicht sah aus wie ein Teller bunte Knete", scherzte sie und hatte die Lacher auf ihrer Seite.
Ihre bekanntesten Songs "Regenbogenfarben", "Die immer lacht" und "Ganz oder gar nicht" durften natürlich auch in Leipzig nicht fehlen.
Zwischenzeitlich wurde jedoch auch mal das Hawaii-Hemd übergeschmissen und unter anderem zu "Verdammt, ich lieb' dich" von Matthias Reim (67) und "Westerland" von den Ärzten gefeiert.
Sogar "Last Christmas" stimmte Ott an, nachdem sie dem Weihnachtsklassiker ihren Song "Scheißmelody" gewidmet hatte. Was die Sängerin von dem Lied hält, hat sich somit geklärt.
Zum Abschluss ging es dann noch mal ins Publikum, ein paar Umarmungen verteilen. Die Fans waren glücklich und Kerstin Otts Jubiläum gelungen.
Titelfoto: Montage: Nico Schimmelpfennig