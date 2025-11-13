Kerstin Ott übt scharfe Kritik während Leipzig-Konzert: "Ich finde das so widerwärtig"

Leipzig - Wenn man die Sängerin Kerstin Ott (43) in zwei Worten beschreiben müsste, wäre es wohl etwas wie reflektiert und bodenständig. Zum zehnjährigen Bühnenjubiläum blickte sie Mittwochabend in Leipzig auch auf schwere Zeiten in ihrem Leben zurück.

Kerstin Ott (43) schlug Mittwochabend in der Leipziger QUARTERBACK Immobilien ARENA ein paar ernstere Töne an. © Nico Schimmelpfennig

Sie selber sei in ihrer Vergangenheit bereits zweimal "falsch abgebogen", erzählte Ott ihren etwa 3900 Fans in der QUARTERBACK Immobilien ARENA.

Als eine Person, die selber für mehrere Monate ohne festen Wohnsitz überbrücken musste, stellte sie klar: "Ich finde den Umgang, den die Medien mit diesem Thema haben sehr, sehr fraglich."

Menschen, die "auf der Straße sitzen und nur ihre ein, zwei Kartons haben" auch noch als "Junkies" zu titulieren - "ich finde das so vierwertig, dass das heute noch so gesagt werden darf", ärgerte sich die Sängerin.

Für ihre ernsten Worte erntete sie tosenden Applaus.

Wer eine große Bühnenshow mit viel Tamtam erwartet hat, war am Mittwoch sicher fehl am Platz.

Kerstin Ott begeisterte ihr Publikum hingegen mit viel Stimme, guter Laune und der einen oder anderen Anekdote aus ihrem Leben.