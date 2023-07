Schlagerstar Kerstin Ott überrascht mit Detail über ihre Ehe

Schlagerstar Kerstin Ott (41) und Partnerin Karolina Köppen (40) sind seit sechs Jahren verheiratet - schlafen auf Tour aber in verschiedenen Hotelzimmern. © Fotomontage: Instagram/kerstinott_official

Darüber sprach die 41-Jährige nun am Rande eines Auftritts in der "Giovanni Zarrella Show" im Interview mit der "Bunte" - und überraschte dabei mit einer Offenbarung.

So verriet die Musikerin, dass Karolina und sie auf Tour in verschiedenen Hotelzimmern schlafen würden. "Damit man mal ganz in Ruhe in der Nase popeln kann, ohne dass der andere dabei ist", witzelte Kerstin.

Doch Spaß beiseite: Da ihre bessere Hälfte sie zu beinahe jedem Auftritt begleite und sie deshalb nicht nur privat, sondern auch beruflich extrem viel Zeit miteinander verbrächten, hätten die beiden Wege finden müssen, "um sich nicht gegenseitig zu nerven", so die Sängerin.

Karolina begleite sie zudem nicht nur auf Tour, sondern halte ihr auch den Rücken frei und kümmere sich im Hintergrund um viele Dinge, mit denen Kerstin vor ihren Auftritten nichts zu tun haben wolle.

Gemeinsam achteten sie darauf, sich nicht "von dem ganzen Trubel auffressen zu lassen", verdeutlichte die Künstlerin - und erklärte: "Wir sind ja auch nicht auf jedem roten Teppich oder bei jeder Aftershow-Party dabei. Das heißt, wir haben abseits des Rampenlichts ein ganz normales Leben."