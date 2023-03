Kevin-Prince Boatengs Frau heizt Netz als lebendig gewordene Comic-Figur ein

Dazu trägt sie schwarze Plateau-Pumps und eine Strumpfhose. Was oder ob sie noch etwas anderes unter dem Mantel trägt, bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen.

Mit ihren feuerroten Haaren, die sie bereits seit Oktober des vergangenen Jahres trägt, präsentiert sich Valentina in dem Shooting mit einem weißen Mantel bekleidet, der durch einen tiefen Ausschnitt einen Blick auf ihre üppige Oberweite gewährt.

Der scheint auf jeden Fall kein Problem mit den oftmals sehr freizügigen Bildern seiner Partnerin zu haben, ganz im Gegenteil, er feiert ihre sexy Auftritte sogar regelmäßig in den Kommentarspalten, so auch dieses Mal.

Der Hertha-Profi und das Model sind seit vergangenem Juni verheiratet , doch das hat rein gar nichts daran geändert, dass die schöne Italienerin ihre Follower bei der Social-Media-Plattform regelmäßig mit heißen Schnappschüssen begeistert - egal ob mit oder ohne ihren Gatten an ihrer Seite.

Valentina Fradegrada zeigt sich bei der Social-Media-Plattform gern freizügig, egal ob mit oder ohne ihren Prince. © Screenshot/Instagram/valentinafradegrada (Bildmontage)

Doch an wen erinnert sie in diesem heißen Aufzug bloß? Filmkenner mussten bestimmt nicht lange überlegen, um auf die richtige Antwort zu kommen, aber für alle anderen löste die 31-Jährige das Rätsel mit dem letzten Foto der Serie selbst auf.

Es ist... Jessica Rabbit, die sexy Comic-Figur aus dem Kult-Film "Falsches Spiel mit Roger Rabbit" von 1988. In diesem Zusammenhang ergibt dann auch Fradegradas Kommentar zu dem Beitrag Sinn.

"C'mon, Roger. Let's go home. I'll bake ya a carrot cake", schrieb die Influencerin zu der Fotoserie, was so viel bedeutet wie "Komm schon, Roger. Lass uns nach Hause gehen. Ich backe dir einen Karottenkuchen".

Roger ist in dem Film nämlich der Ehemann von Jessica und er ist ein ziemlich durchgeknallter Zeichentrick-Hase.

Nach diesem kleinen Filmexkurs aber zurück zum Wesentlichen: Dem Prince gefiel nämlich eindeutig, was er da sah, denn er ließ gleich mehrere Flammen und Herzen für sich sprechen. Dem schlossen sich viele weitere Follower an. "Wow" oder "Queen" und "Wunderschön" jubelte Valentina Fradegradas Community.