Kim Gloss lässt sich zum dritten Mal Brüste operieren: Doch es gibt Komplikationen

Berlin - Kim Gloss (33) hat sich erneut einem Schönheitseingriff unterzogen. Die Sängerin und Influencerin ließ sich zum dritten Mal die Brüste operieren – doch ganz problemlos lief es diesmal offenbar nicht ab.

Influencerin Kim Gloss (33) ist Mutter von drei Töchtern. © Screenshot/Instagram/kim_glossofficial (Bildmontage)

Den Schritt begründete Kim auf Instagram mit den körperlichen Veränderungen nach ihren Schwangerschaften. "Ich habe drei Kinder bekommen. Ich habe dreimal 30 Kilogramm zugenommen und genauso schnell wieder abgenommen. Meine Haut ist einfach nach den Schwangerschaften immer schlaff und ausgeleiert", erklärte sie in einem neuen Video.

Die Brustwarzen seien "nicht mehr symmetrisch" gewesen. Deshalb habe sie sich "für eine Straffung mit Brustwarzenversetzung entschieden" und "direkt meine Kissen ausgetauscht gegen etwas größere."

Gloss begründete den Eingriff damit, dass sie sich wieder wohler in ihrem Körper fühlen wollte. Auch nach ihren früheren Schwangerschaften habe sie ähnlich gehandelt: "Nach jedem Kind hab ich mich für eine Brust-OP entschieden, weil mein Körper sich einfach verändert hat", so die Mutter von drei Töchtern.

Die aktuelle Operation verlief jedoch offenbar nicht ohne Komplikationen. "Aufgewacht bin ich mit starken Schmerzen in der linken Brust", so die 33-Jährige. Das habe sie so von früheren Eingriffen nicht gekannt. Auch die Narkose machte ihr demnach diesmal stärker zu schaffen.