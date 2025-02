Kim Gloss muss kurz vor Geburt operiert werden: "Es ist der absolute Horror"

Das Problem: Die eingesetzte Harnleiterschiene sitzt offenbar nicht richtig. "Es ist der absolute Horror", klagte Kim. "Was ich durchgemacht habe, das wünsche ich niemandem."

Eigentlich nicht unüblich bei schwangeren Frauen - doch trotz Behandlung verschlechterte sich Kims Zustand in den vergangenen Tagen.

"Ich bin jetzt in ein anderes Krankenhaus verlegt worden und wurde gerade zur Urologie gebracht. Dort wird gleich der Eingriff gemacht", berichtete die frühere DSDS-Kandidatin in ihrer Story. Sie wirkt geschafft von den zurückliegenden Strapazen.

Seit 2021 ist Kim Gloss mit dem Unternehmer Alexander Beliaikin (40) verheiratet. © Gerald Matzka/dpa

Inzwischen würden sich die Nieren beidseitig stauen. "Ich hab' einen Harnstau dazu, alles staut sich. Ich bin froh, wenn der ganze Spuk vorbei ist", fuhr die Ex-Dschungelcamperin fort.

Vor der Geburt eines Geschwisterchens für ihre Töchter Golda (2) und Amelia (12) ist die werdende Mama dem Anschein nach am Ende ihrer Kräfte. Gut möglich, dass sich Kim heute zu der Zeit zurücksehnt, in der ihr Heißhunger auf Schokolade ihr einziges Problem während der Schwangerschaft war.

Doch die Influencerin hat schon Schlimmeres überstanden. Erst im vergangenen Sommer machte Kim Gloss ihre Schockdiagnose Hirn-Tumor öffentlich. Als das Meningeom in ihrem Gehirn wuchs, war klar, dass eine Operation nötig sein würde.

Am Ende wendete sich auch in diesem Fall alles zum Guten. Die OP verlief erfolgreich, heute erinnert nur noch eine Narbe an die schweren Stunden von damals.