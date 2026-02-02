Mehr Unterhalt für sein uneheliches Kind: Gallaghers Affäre will mehr Geld

New York (USA) - Liam Gallagher (53), Frontmann der britischen Band "Oasis", steht erneut im Fokus eines erbitterten Gerichtsstreits um seine uneheliche Tochter Gemma (12).

Liam Gallagher (53) wurde in den 90er-Jahren als Sänger der Musikband "Oasis" berühmt. © CARL DE SOUZA / AFP

Die Mutter des Kindes und bekannte Musikjournalistin Liza Ghorbani forderte nun vor Gericht eine deutliche Erhöhung der jährlichen Unterhaltszahlungen. Wie das Magazin The Mirror berichtete, erhob sie einen Anspruch auf rund 510.000 Pfund (ca. 589.000 Euro) pro Jahr.

Ghorbani und der 53-Jährige lernten sich vor etwa 16 Jahren in New York (USA) kennen. Doch ihr Treffen war nicht zufällig. Die Journalistin arbeitete 2010 an einem Porträt des Musikers. Während der Frontmann mit der Journalistin eine Affäre begann, wartete zu Hause seine damalige Ehefrau Nicole Appleton (51) auf ihn.

Ihre heimlichen Techtelmechtel kamen 2013 ans Tageslicht, als Gemmas Mutter ihre Geburt öffentlich machte. Wie The Mirror mitteilte, reichte die Journalistin kurz darauf eine Vaterschaftsklage in Höhe von zwei Millionen Pfund (ca. 2,3 Millionen Euro) ein - für den Oasis-Musiker war es diesbezüglich der erste Gang zum Gericht.

Derzeit lebt seine uneheliche Tochter gemeinsam mit ihrer Mutter in New York. Doch das Leben mit der 12-Jährigen ist alles andere als einfach. Wie aus den Gerichtsdokumenten hervorgeht, habe Gemma neben ihrem Autismus einen "besonderen Förder- und Betreuungsbedarf".

Und genau auf diese Punkte stützte sich Ghorbani in ihren neuen Forderungen, erklärte das News-Magazin.