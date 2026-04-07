Auf Wolke sieben? Kim Kardashian und Lewis Hamilton heizen Liebes-Gerüchte an

Tokio (Japan) - Ist es jetzt offiziell? Bereits seit Wochen wird über eine mögliche Beziehung von Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) spekuliert. Nun heizten die beiden die Gerüchteküche noch einmal gehörig an.

Ist Kim Kardashian (45) wieder vergeben? © Jean Baptiste Lacroix / AFP

Auf dem Instagram-Profil des Motorsportlers ist nämlich ein neues Video zu sehen, in dem der Formel-1-Fahrer mit seinem Ferrari F40 über die Daikoku Parking Area in Tokio driftet.

Im Hintergrund spielt der Song "Victory Lap" von Skepta (43), PlaqueboyMax (23) und Fred Again (32). "Es geht wieder los! Tokyo Drift Vol. III", schrieb Hamilton begeistert unter den Beitrag.

Was zunächst lediglich wie ein cooler Zusammenschnitt von spektakulären Fahrmanövern wirkte, stellte sich dann plötzlich jedoch als etwas ganz anderes heraus: Kaum, dass der Wagen des 41-Jährigen zum Stehen kam, sah man nämlich nicht nur ihn hinter dem Steuer sitzen.

Auf dem Beifahrersitz hatte es sich keine Geringere als Reality-Sternchen Kim Kardashian gemütlich gemacht.

"Das ist der Wahnsinn", verkündete sie grinsend in die Kamera.