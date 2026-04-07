Auf Wolke sieben? Kim Kardashian und Lewis Hamilton heizen Liebes-Gerüchte an
Tokio (Japan) - Ist es jetzt offiziell? Bereits seit Wochen wird über eine mögliche Beziehung von Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) spekuliert. Nun heizten die beiden die Gerüchteküche noch einmal gehörig an.
Auf dem Instagram-Profil des Motorsportlers ist nämlich ein neues Video zu sehen, in dem der Formel-1-Fahrer mit seinem Ferrari F40 über die Daikoku Parking Area in Tokio driftet.
Im Hintergrund spielt der Song "Victory Lap" von Skepta (43), PlaqueboyMax (23) und Fred Again (32). "Es geht wieder los! Tokyo Drift Vol. III", schrieb Hamilton begeistert unter den Beitrag.
Was zunächst lediglich wie ein cooler Zusammenschnitt von spektakulären Fahrmanövern wirkte, stellte sich dann plötzlich jedoch als etwas ganz anderes heraus: Kaum, dass der Wagen des 41-Jährigen zum Stehen kam, sah man nämlich nicht nur ihn hinter dem Steuer sitzen.
Auf dem Beifahrersitz hatte es sich keine Geringere als Reality-Sternchen Kim Kardashian gemütlich gemacht.
"Das ist der Wahnsinn", verkündete sie grinsend in die Kamera.
Bestätigte Lewis Hamilton mit diesem Reel die Beziehung zu Kim Kardashian?
Kim Kardashian soll "total verknallt" in Lewis Hamilton sein
Bereits zuvor hatte ein Insider gegenüber People berichtet, dass Kardashian gerade gemeinsam mit Hamilton und drei ihrer Kinder - Saint (10), Chicago (9) und Psalm (6) - Urlaub in Tokio mache. Auch ihre Schwester Khloé sowie deren Sprösslinge True (7) und Tatum (3) seien mit am Start.
"Kim ist total in ihn verknallt", erklärte eine weitere Quelle und fügte hinzu: "Beide sind beruflich sehr beschäftigt, sehen sich aber so oft wie möglich. Es ist mehr als nur eine lockere Bekanntschaft. Es braucht schon einiges, um Kims Interesse zu wecken, und sie ist definitiv fasziniert."
Gerüchte um eine mögliche Beziehung der beiden machen bereits seit März dieses Jahres die Runde, nachdem Hamilton einen Instagram-Beitrag der Unternehmerin mit einem Herzchenaugen-Emoji kommentiert hatte.
Ist dieser Racing-Post nun die endgültige Bestätigung, auf die die Fans aktuell so sehnsüchtig warten?
Titelfoto: Bildmontage: JEAN BAPTISTE LACROIX / AFP, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP