Neues Foto nach PETA-Kritik: Hat Kim Kardashian nichts aus ihren Fehlern gelernt?

Los Angeles (USA) - Kim Kardashian (45) scheint wohl nichts aus der hitzigen Debatte gelernt zu haben: Vergangene Weihnachten schenkte das TV -Sternchen ihren Kindern vier Pomeranian-Welpen und wurde vor allem von der PETA-Gründerin heftig kritisiert. Nun teilte die 45-Jährige erneut Schnappschüsse ihrer Vierbeiner.

Auf Instagram teilte die TV-Bekanntheit Kim Kardashian (45) eine Bilderreihe ihrer neusten vier Familienmitglieder. © Fotomontage/Screenshot/Instagram/kimkardashian

Zum Jahreswechsel wollte die Hollywood-Berühmtheit ihren Kindern North (12), Saint (10), Chicago (8) und Psalm (6) eine große Freude machen. Stolz präsentierte sie ihre neuen Familienmitglieder in einer Instagram-Story.

"Welpen sind keine Plüschtiere, und es ist wirklich schade, dass Kim die Chance verpasst hat, sich für Tierheimwelpen einzusetzen", betonte Ingrid Newkirk (76), PETA-Gründerin, gegenüber PEOPLE.

Doch anscheinend hat die Bekanntheit nicht aus der Kritik gelernt. Am Freitag teilte die 45-Jährige auf Instagram erneut ein Foto ihrer vier Fellnasen und schrieb "Willkommen in der Familie".

In mehreren von Kim bereits gelöschten Hunde-Beiträgen gerieten vor allem ihre Kinder in den Fokus. So sollen Chicago und Psalm einen der kleinen Hunde gejagt haben, berichtete das Newsportal.

Auch für ihr Unternehmen "SKIMS" nutzte sie einen der Pomeranians für eine Foto-Session. "Lass sie bitte nicht sterben", schrieb eine Nutzerin unter dem Beitrag.