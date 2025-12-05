Kurz vor dem großen Durchbruch: Kim Kardashian ändert ihren Namen!

USA - Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Promis interessiert, kennt sie: Kim Kardashian (45). Doch kurz vor ihrem großen Durchbruch traf sie eine überraschende Entscheidung - sie änderte ihren Namen!

Kim Kardashian (45) heißt mit vollem Namen eigentlich "Kimberly Kardashian". © Scott A Garfitt/Invision/dpa

Das verriet die angehende Anwältin in einem Interview mit Time.

"Ich wurde früher immer Kimberly genannt, bis wir den Vertrag für die Realityshow unterschrieben haben", so die 45-Jährige.

Denn als sie den ersten Einspieler für ihre Serie "Keeping Up With the Kardashians" sah, fand sie schlicht: Der Name war zu lang für die Menschen - deshalb wurde aus Kimberly einfach Kim.