Kurz vor dem großen Durchbruch: Kim Kardashian ändert ihren Namen!
USA - Jeder, der sich auch nur ein bisschen für Promis interessiert, kennt sie: Kim Kardashian (45). Doch kurz vor ihrem großen Durchbruch traf sie eine überraschende Entscheidung - sie änderte ihren Namen!
Das verriet die angehende Anwältin in einem Interview mit Time.
"Ich wurde früher immer Kimberly genannt, bis wir den Vertrag für die Realityshow unterschrieben haben", so die 45-Jährige.
Denn als sie den ersten Einspieler für ihre Serie "Keeping Up With the Kardashians" sah, fand sie schlicht: Der Name war zu lang für die Menschen - deshalb wurde aus Kimberly einfach Kim.
Sie fügte hinzu: "Es ist so seltsam, denn all meine Freunde aus der Schulzeit und aus meiner Kindheit - und mein Dad - nennen mich immer noch Kimberly."
Trotzdem kennt die ganze Welt heute nur noch ihren kurzen Namen, der sie berühmt machte.
Titelfoto: Scott A Garfitt/Invision/dpa