Kim Kardashian mit emotionaler Offenbarung: Diese Krankheit wurde bei ihrem Sohn diagnostiziert

Los Angeles (USA) - Nur selten gewährt Kim Kardashian (43) einen Einblick in ihre Gefühlswelt. In einem Podcast wird sie ganz emotional und offenbart, dass einer ihrer Söhne unter einer Autoimmunkrankheit leidet.

Kim Kardashian (43) spricht in einem Podcast über die Autoimmunkrankheit ihres Sohnes. © ETIENNE LAURENT / AFP

"Die Erkrankung kommt von meiner Mutter, ging auf mich über und ich habe sie in anderer Form an meinen Sohn weitergegeben, der an einer sehr leichten Form von Vitiligo leidet", erzählt das Reality-TV-Sternchen in der aktuellen Folge des Podcasts "She MD".

Bei Vitiligo handelt es sich um eine chronische Hauterkrankung, die auch als Weißfleckenkrankheit bekannt ist und eine Pigmentstörung bewirkt. Auf der Haut der Betroffenen tauchen demnach weiße Flecken auf.

Kim gibt aber Entwarnung, die Krankheit sei so weit unter Kontrolle.

Welcher ihrer zwei Söhne Saint (8) und Psalm (5) von Vitiligo betroffen ist, verrät der US-Star nicht.