Kim Kardashian "ohne" Hüfte! Ist das noch gesund?

Los Angeles - Size 0 und ein übertriebener Abnehm- und Schlankheitswahn gehören inzwischen der Vergangenheit an? Wenn man neue Bilder von Reality-Superstar Kim Kardashian (43) sieht, dann scheint die Realität ganz anders auszusehen. Ist es gesund, seinen Followern so etwas vorzuleben?

Kim Kardashians (43) Outfit gefiel den meisten Followern nicht. © Montage: Instagram/kimkardashian

Auf Instagram folgen der Unternehmerin unfassbare 363 Millionen User - ihr Einfluss, gerade auf junge Frauen, ist gigantisch. Auch deshalb wunderten sich in dieser Woche viele über einen Post der 43-Jährigen.

Ganze zehn Bilder, die sie in ein extremes Outfit gequetscht zeigten, teilte Kim K auf ihrer Seite. Sie trägt darauf einen nudefarbenen Bodysuit und ein Korsett, das es in sich hat.

Das schwarze Fashionteil zwängt Kims Sanduhrenkörper zu einer noch krasseren Wespentaille, als sie ohnehin schon hat. Ihr Hüftumfang dürfte in dem Outfit deutlich unter 80 Zentimetern liegen.

In Anspielung an die Modemarke nannte sie sich in ihrem Post "Margiela Broken Doll" - also "Gebrochene Puppe von Margiela". Eine Beauty-Message, die sich hoffentlich nicht allzu viele ihre Follower abgucken ...