Kim Kardashian in Deutschland: "I don't give a f***"

Am Dienstag landete Kim Kardashian (43) mit ihrer Entourage am Hamburger Flughafen. © Lenthe-Medien

Dabei ließ die wohl prominenteste Gästin in der Geschichte des OMR Festivals ihre Fans schon im Vorfeld warten: Wenige Tage vor dem geplanten Auftritt wurde ihr Slot noch einmal nach hinten verschoben und der gesamte Timetable angepasst.

Ein Grund dafür dürfte der straffe Zeitplan der 43-Jährigen gewesen sein: Am Montag zeigte sie sich schließlich noch bei der jährlichen Met-Gala in New York. Anschließend stieg sie direkt in ihr Privatjet in und landete gegen 14 Uhr in Hamburg: Nach Selfies mit einigen Fans am Flughafen ging es für sie auf direktem Wege auf die OMR-Bühne vor 7000 Zuschauende.

"Es ist ein großer Moment für das OMR-Festival und für Hamburg. Hier ist sie: Kim Kardashian!", kündigte Moderator Kai Pflaume (56) sie fröhlich an. "Hier bin ich!", begrüßte Kim die klatschende Menge. Daran, wann sie das letzte Mal in Deutschland war, konnte sie sich zunächst nicht erinnern. "Aber ich war auf jeden Fall schon mal hier!"

Auch wenn der Zeitplan in den vergangenen Tagen straff gewesen sei, sie habe unbedingt herkommen wollen. Außerdem sei es eine gute Ausrede gewesen, nicht zu den Aftershow-Partys der Met-Gala gehen zu müssen, erklärte sie lachend.