Kim Kardashians Tochter North zockt Nachbarn ab: Das sagt ihre Mutter dazu!

Kim Kardashians älteste Tochter, North Kardashian West, bietet Limonade in ihrer Nachbarschaft im kalifornischen Calabasas an, doch der Preis hat es in sich!

Von Dana-Jane Kruse

Kalifornien (USA) - Inflation schön und gut, aber 20 US-Dollar (rund 18 Euro) für einen Becher Limonade? Die Tochter von Kim Kardashian (43) bietet erfrischende Getränke in ihrer Nachbarschaft im kalifornischen Calabasas an. Kommt die richtige Person zu ihrem Stand, kann es jedoch schon mal teuer werden. Kim Kardashians (43, l.) Tochter North (10, r.) will offenbar schon in jungen Jahren als Unternehmerin durchstarten. © Monica Schipper / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Eigentlich kostet ein Becher Limonade von North Kardashian West (10) und ihren Freunden zwei US-Dollar (rund 1,80 Euro), wie Mama Kim im Interview mit Magazin GQ erklärte. "Sie macht Schilder. Sie bleibt stundenlang dort. Ihre Freunde helfen, also teilt sie das Geld mit ihnen", sagte der Reality-Star. "Wenn eine beliebige Person anhält, berechnet sie dieser nur zwei US-Dollar." Doch wo andere Familien- und Freundschaftsrabatte geben, verzehnfacht North den Preis ihrer Limo. Kim Kardashian Schwestern-Streit eskaliert: Zwischen Kim und Kourtney Kardashian fliegen die Fetzen! "Wenn sie dich kennt, wird sie dich vollkommen übers Ohr ziehen", gestand Mama Kim. "Ich bekomme Anrufe von meinen Freunden, die sagen, dass sie ihnen 20 Dollar für eine Limonade berechnet hat. Sie schnappt sich ihre 20 Dollar und sagt: 'Ich habe kein Wechselgeld.'" Trotz Berühmtheit und Geld ist North genauso frech wie andere Kinder North (r.) und ihre Freundinnen wissen, wen man in der Nachbarschaft abzocken kann. © Screenshot: TikTok/kimandnorth Guter Geschäftssinn oder fiese Abzocke? Fakt ist: Freunde und Familienmitglieder von Norths berühmter Mama Kim Kardashian können sich eine 20-Dollar-Limonade schon mal leisten. Dass die Zehnjährige mit ihren Freunden einen kleinen Verkaufsstand in der Nachbarschaft unterhält, zeigt jedoch auch, dass sie trotz der Berühmtheit ihrer Familie und dem vielen Geld wohl ein normales Kind wie jedes andere ist. "Ich versuche, dass meine Kinder so normal wie möglich sind und in einer Nachbarschaft leben, in der sie mit dem Fahrrad zu den Häusern ihrer Cousins fahren können", erklärte Kim. Die 43-Jährige hat insgesamt vier Kinder mit ihrem Ex-Mann Kanye Ye West (46): North, Saint (7), Chicago (5) und Psalm (4). Kim Kardashian Kim Kardashian entwickelt "ultimativen Nippel-BH"! Die Unternehmerin gestand sich jedoch auch ein: "Ich verstehe, dass es kein normales Leben ist. Wir werden auf keinen Fall ein normales Familienleben führen. Als [Mutter] möchte ich sie so gut wie möglich beschützen."

