USA - Kim Kardashian (45) ist mittlerweile Juristin, doch der Weg dahin war alles andere als einfach. Sie studierte lange und die ein oder andere Prüfung musste sie auch wiederholen - für das Scheitern gibt sie nun ChatGPT die Schuld!

Kim Kardashian (45) gibt ChatGPT die Schuld für vermasselte Tests! © Richard Shotwell/Invision/AP/dpa

In einem Lügendetektortest mit Vanity Fair gestand der Reality-Star, dass sie die KI regelmäßig für "rechtliche Ratschläge" und zur Hilfe für ihr Studium nutzte.

"Wenn ich die Antwort auf eine (rechtliche) Frage brauchte, machte ich ein Foto davon und fügte es ein", so die 45-Jährige.

Als die Interviewerin, ihre Schauspiel-Kollegin Teyana Taylor (35), daraufhin fragte, ob das nicht Schummeln sei, reagierte Kardashian sofort: "Er liegt immer falsch. Dadurch bin ich ständig durchgefallen!"

Die KI machte sie so wütend, dass sie sie regelmäßig anschrie. Die "Skims"-Gründerin bezeichnete ChatGPT daraufhin selbst als "Freund und Feind zugleich".

Sie erklärte weiter: "Ich redete mit ihm und sagte: 'Hey, du wirst mich scheitern lassen. Wie fühlst du dich dabei?'".