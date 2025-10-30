Kim Kardashian ist sich sicher: Die Mondlandung hat nie stattgefunden!
USA - "Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit" - dieses Zitat kennt wohl jeder. Neil Armstrong (†82) sprach diese Worte, als er 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Doch Kim Kardashian (45) sieht das anders: Sie ist überzeugt, dass die erste Apollo-Mission nie stattgefunden habe.
Das gab die Skims-Gründerin in einer neuen Folge ihrer Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" zu.
Von dieser Haltung schien sie komplett überzeugt zu sein - so sehr, dass sie auch ihre Schauspielkollegin Sarah Paulson (50), mit der sie gerade für die Hulu-Serie "All's Fair" vor der Kamera stand, davon überzeugen wollte, berichtete People.
So schickte das Model der 50-Jährigen mehrere Artikel und Videos, in denen der Astronaut Buzz Aldrin (95) - der zweite Mensch, der den Mond betrat - über die spektakuläre Mission 1969 sprach.
In einem Interview wurde der 95-Jährige gefragt, was der gruseligste Moment der Reise für ihn gewesen sei - und selbstsicher antwortete er: "Es gab keinen."
Das nahm Kardashian zum Anlass, ihre eigene Schlussfolgerung zu ziehen: "Es gab keinen gruseligen Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte gruselig sein können, aber war es nicht, weil es nicht passiert ist."
Sie behauptete weiter, dass der ehemalige Astronaut nun solche Bemerkungen mache, da er inzwischen "alt geworden" sei und sich öfter verplappere.
Kim Kardashian ist die Meinung anderer egal
Die Behauptung, die Mondlandung sei nicht wirklich passiert, machte wohl am Set die Runde, denn wenige Minuten später sprach sogar der Produzent der Serie die Mutter von vier Kindern an und fragte, ob sie wirklich daran glaube.
"Ich denke nicht, dass wir das gemacht haben. Ich glaube, es war gefälscht (…) Ich habe ein paar Videos gesehen, in denen Buzz Aldrin darüber spricht, dass es nicht passiert sei. Er sagt das inzwischen ständig in Interviews", so die 45-Jährige.
Sie fragte weiter, warum die Flagge, die auf dem Mond aufgestellt wurde, im Wind "weht", obwohl es keinen Wind auf dem Himmelskörper gebe.
Auch über die Schuhe sprach sie, denn die in einem Museum ausgestellten Anzüge hätten einen anderen Fußabdruck als die angeblich auf dem Mond getragenen. Dass auf den Videoaufnahmen keine Sterne zu sehen seien, fand Kardashian ebenfalls sehr verdächtig.
Da die Produzenten wussten, dass diese Aussagen wohl einen Shitstorm hervorrufen würden, hakte einer von ihnen bei der 45-Jährigen noch einmal nach - doch sie schien das gelassen zu sehen.
"Die werden sowieso sagen, dass ich verrückt bin. Aber geht auf TikTok. Seht es euch selbst an", sagte das Model mit einem Grinsen im Gesicht.
Titelfoto: Montage: Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa, MARTIN LELIEVRE / AFP