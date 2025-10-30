Kim Kardashian ist sich sicher: Die Mondlandung hat nie stattgefunden!

USA - "Ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein riesiger Sprung für die Menschheit" - dieses Zitat kennt wohl jeder. Neil Armstrong (†82) sprach diese Worte, als er 1969 als erster Mensch den Mond betrat. Doch Kim Kardashian (45) sieht das anders: Sie ist überzeugt, dass die erste Apollo-Mission nie stattgefunden habe.

Kim Kardashian (45) ist überzeugt, die Mondlandung 1969 habe nie stattgefunden. © Scott A Garfitt/Invision/AP/dpa

Das gab die Skims-Gründerin in einer neuen Folge ihrer Reality-Show "Keeping Up with the Kardashians" zu.

Von dieser Haltung schien sie komplett überzeugt zu sein - so sehr, dass sie auch ihre Schauspielkollegin Sarah Paulson (50), mit der sie gerade für die Hulu-Serie "All's Fair" vor der Kamera stand, davon überzeugen wollte, berichtete People.

So schickte das Model der 50-Jährigen mehrere Artikel und Videos, in denen der Astronaut Buzz Aldrin (95) - der zweite Mensch, der den Mond betrat - über die spektakuläre Mission 1969 sprach.

In einem Interview wurde der 95-Jährige gefragt, was der gruseligste Moment der Reise für ihn gewesen sei - und selbstsicher antwortete er: "Es gab keinen."

Das nahm Kardashian zum Anlass, ihre eigene Schlussfolgerung zu ziehen: "Es gab keinen gruseligen Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte gruselig sein können, aber war es nicht, weil es nicht passiert ist."

Sie behauptete weiter, dass der ehemalige Astronaut nun solche Bemerkungen mache, da er inzwischen "alt geworden" sei und sich öfter verplappere.