Kim Kardashian bricht in Tränen aus: "Teil von mir möchte einfach aufhören"

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Reality-TV-Star Kim Kardashian (45) arbeitet bereits seit einigen Jahren an ihrem großen Traum: Anwältin zu werden . Nun stand eine wichtige Prüfung an. Und die raubte der Unternehmerin etliche Nerven.

Kim Kardashian (45) war in den vergangenen Wochen völlig fertig mit den Nerven. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/kimkardashian (2)

In einem Video, das sie seither auf Instagram geteilt hat, sitzt Kardashian auf ihrem Bett und weint. Anschließend wird eine Abfolge von Clips der letzten zwei Wochen eingespielt, in denen sie rackert, was das Zeug hält.

So verbrachte sie die Tage stets damit, Fälle immer und immer wieder durchzugehen und dabei eng mit ihrem Professorenteam zusammenzuarbeiten. All das bereitete ihr nach einiger Zeit nicht nur Kopfschmerzen. Auch bekam sie schließlich Albträume, in denen sie durch die Anwaltsprüfung fiel.

Und als wäre das alles nicht schon heftig genug, verrenkte sie sich kurz vor dem Test auch noch den Rücken.

"Jedes Mal, wenn ich das Gefühl habe, einen Fortschritt zu machen, passiert etwas, das mich daran hindert", sagte sie in einem der Videos unter Tränen. "Ein Teil von mir möchte einfach aufhören. Ich habe das Gefühl, mein Kopf explodiert gleich, und ich habe noch so viel vor mir."