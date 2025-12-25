Weihnachtsfotos der Kardashians - doch von einer Person fehlt jede Spur

USA - Der Kardashian-Jenner-Clan teilt jedes Jahr aufs neue Bilder von dem Familien-Weihnachtsfotoshooting. Doch in diesem Jahr fehlte eine ganz besondere Person, nachdem sie zuvor schon einmal für ein Foto-Missgeschick gesorgt hatte.

Denn von Kims Tochter North West (12) fehlte auf den Fotos jede Spur!

Wie Page Six berichtete, zeigten die Schnappschüsse in diesem Jahr nur Kim Kardashian (45) selbst sowie ihre drei anderen Kinder Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6). Auch drei Kinder ihrer Schwestern waren mit dabei.

Den Fans entging Norths Abwesenheit nicht - in den Kommentaren wurde sofort spekuliert, wo die 12-Jährige geblieben war.

Dass North West dieses Jahr fehlte, kam jedoch nicht überraschend: Kim hatte bereits zuvor zugegeben, dass ihr das letzte Weihnachtsfoto mit North misslungen war.