Schwestern-Streit eskaliert: Zwischen Kim und Kourtney Kardashian fliegen die Fetzen!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Es ist nicht das erste Mal, dass sich Kim Kardashian (42) und ihre ältere Schwester Kourtney (44) vor laufenden Kameras in die Haare bekommen. Nun hat es zwischen den berühmten Schwestern erneut mächtig gekracht.

Üble Beschimpfungen: Kourtney (44, l.) und Kim Kardashian (42, r.) gehen im TV aufeinander los. © Montage: Evan Agostini/Invision/AP/dpa, Jordan Strauss/Invision/AP/dpa

Hitzige Wortgefechte und üble Beschimpfungen: Auch die neueste Staffel von "The Kardashians" hat es mal wieder in sich, wie bereits die erste Episode der beliebten Reality-Show über den superreichen Familienclan zeigt.

Im Mittelpunkt des Zoffs: Die Kardashian-Schwestern Kim und Kourtney, die nicht zum ersten Mal aufeinander losgehen.



Wie unter anderem die US-Promi-Seite Page Six berichtete, eskalierte die Situation zwischen den Frauen bereits in der ersten Folge der neuen Staffel derart heftig, dass sich die beiden Mütter fiese Schimpfworte und Beleidigungen an den Kopf knallten.

Auslöser des Streits soll die Rivalität der beiden Geschäftsfrauen um das italienische Modelabel "Dolce & Gabbana" gewesen sein, mit dem Kourtney bereits 2022 bei ihrer Hochzeit mit Blink-182-Drummer Travis Barker (47) zusammengearbeitet hatte. Ein Jahr später tat Schwester Kim es ihr gleich.



Ein Deal, den ihre ältere Schwester ihr bis heute übelnimmt. "Ich glaube, du hast etwas gesehen, das meins war und nicht deins, und du wolltest es", warf Kourtney Kim die Zusammenarbeit mit dem Mode-Unternehmen vor.



Und weiter: "Du kannst es nicht ertragen, wenn jemand anderes im Mittelpunkt steht. Du bist zu meiner Hochzeit gekommen und konntest nicht glücklich sein, du hast dich von der ersten Sekunde an beschwert."

Die 42-Jährige streitet das ab: "Du hasst uns", giftete sie in Richtung ihrer älteren Schwester zurück. Sie sei ein anderer Mensch geworden, worüber jeder in ihrem Umfeld sich beschwere - selbst Kourtneys eigene Kinder.