Kim Tränka: Bereut er seine Teilnahme bei "Prince Charming"?

Bremen - Bei " Prince Charming " fand Kim Tränka (32) nur scheinbar die große Liebe: Denn er und sein Auserwählter Maurice (24) gehen längst wieder getrennte Wege. Bereut Kim nun seine Teilnahme an der Kuppelshow?

Was nicht ist, kann natürlich noch werden. Aber vorerst scheint der 32-Jährige mit seiner Rolle als "Prince Charming" zufrieden zu sein.

Ob es ihn dennoch nerve, immer auf das RTL -Format reduziert zu werden? "Für viele (...) bin ich bis heute Prince Charming. Der Gay Bachelor", weiß Kim Tränka. Doch er sagt auch: "Wenn ich mal ehrlich bin, habe ich danach bisher auch nichts Großartiges geleistet, was mir ein Alleinstellungsmerkmal gebracht hat."

"Prince Charming ist eine Show gewesen, die mein Leben ganz schön auf den Kopf gestellt hat", begann Kim seine zögerliche Antwort. Dazu veröffentlichte er ein Foto von sich im schicken Anzug. Sein Blick in die Kamera ist allerdings sehr ernst.

Genau diese Frage bekam der Bremer am Wochenende in einem Q&A auf seinem Instagram -Account gestellt.

Aktuell scheinen bei Kim keine Schmetterlinge in Sicht zu sein. © Screenshot/Instagram/kim_tnka (Bildmontage)

Doch wie sieht es eigentlich privat bei dem Norddeutschen aus? Seit der Trennung von Maurice und einem damit verbundenen Rosenkrieg zeigte er sich bislang nur noch solo in der Öffentlichkeit.

"Was macht die Liebe?", wollte daher auch ein Follower wissen. Doch da hat Kim aktuell offenbar noch keine Neuigkeiten anzubieten. "Ich hätte mal wieder Lust auf Kennenlernphase, Schmetterlinge, lange Telefonate in der Nacht ...", schrieb er in seiner vielsagenden Antwort.

Und weiter: "Aber ich habe auch oft genug Lust, auf der Autobahn schnell zu fahren und stelle dann fest: Ich habe kein Auto."