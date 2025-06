Kim Virginia plötzlich verschwunden: Nikola steht vor verschlossener Tür

Nikola Glumac (29) macht sich große Sorgen um seine Ex-Verlobte. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/Nikola_glumac

Ihr Ex-Verlobter Nikola Glumac (29) stand verzweifelt vor verschlossenen Türen, nachdem er nach Dubai geflogen war, um für seine Liebe zu kämpfen.

Die 30-Jährige meldete sich vor wenigen Tagen nach einem "Vorfall mit körperlicher Gewalt" aus dem Krankenhaus und löste ihre Verlobung offiziell auf. Sie kündigte an, einen neuen Lebensabschnitt beginnen zu wollen, gab aber keine weiteren Details zu dem Geschehen preis.

Das Tattoo-Model reiste daraufhin sofort nach Dubai, um Kim zu sehen und hoffte auf eine Versöhnung. Doch es kam anders.

Niedergeschlagen offenbarte Nikola seinen Fans in seiner Instagram-Story: "Ich bin jetzt hier im Hotel und werde die Nacht hier verbringen, weil Kim mir nicht antwortet und ich keine Ahnung habe, was ich machen soll. Ich mache mir so viele Gedanken. Ich mache mir so viele Sorgen, wo sie ist, was sie macht und was mit ihr passiert ist."

Sogar Kims Mutter versuchte vergeblich, sie zu erreichen. "Wenn sie auch ihrer Mutter nicht antwortet, dann ist das wirklich ein Problem und deshalb mache ich mir wirklich große Sorgen. Also ich hoffe so sehr, dass ich sie irgendwie erreichen werde", sagte der ehemalige Temptation Island-Teilnehmer und appellierte an seine Follower: "Falls ihr irgendein Lebenszeichen von ihr habt [...], sagt mir bitte sofort Bescheid."