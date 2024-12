Kinder schildern sexuelle Gewalt auf Wunschzettel: Influencer reagiert sofort!

Aachen/Gifhorn - Eigentlich wollte Influencer Alexander Schönen (34, alias "der_typ_ist_anders") nur eine Weihnachtsaktion für seine Follower veranstalten. Doch plötzlich wurde der Content Creator unfreiwillig Zeuge eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens: Zwei Kinder hatten in ihrem Wunschzettel von sexuellem Missbrauch durch ihren Großvater gesprochen.

Content Creator Alexander Schönen (34) bekam durch eine Weihnachtsaktion auf Instagram den Wunschzettel zweier Mädchen zu lesen, die angaben, von ihrem Großvater sexuell missbraucht worden zu sein. © Screenshot: Instagram/der_typ_ist_anders

In einer Lagerhalle bei Aachen in NRW hatte Schönen für die Dreharbeiten zu seiner Aktion weihnachtliche Deko eingerichtet. Sein Ziel: Wünsche von Kindern zu erfüllen.

Mit Schrecken las er unter den Tausenden Zusendungen dann jedoch einen Brief von zwei Mädchen aus dem Landkreis Gifhorn. Darin stand: "Mein größter Wunsch ist, dass mein Opa für das, was er meiner Mama, meinen Geschwistern und mir angetan hat, bestraft wird." Auch von konkreten Übergriffen, in denen er die Kinder anfasst, war die Rede. Der WDR hatte zuerst berichtet.

Nachdem der 34-Jährige den Brief gelesen hatte handelte er sofort und verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, ist der Fall, um den es in dem Wunschzettel geht, schon seit mehreren Jahren bei der Staatsanwaltschaft Braunschweig aktenkundig.

Oberstaatsanwalt Christian Wolters teilte dazu auf Anfrage von TAG24 mit: "Wir ermitteln gegen einen 67-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Gifhorn wegen des Verdachts der Vergewaltigung und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern."