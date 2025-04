"Die Taylor Swift der Kitas": Wie Simone Sommerland unseren Kleinsten Musik noch näher bringt

Leipzig - Sie ist Deutschlands unbekanntester Superstar, "die Taylor Swift (35) der Kitas", wie die "Zeit" sie nannte: Simone Sommerland (48) zählt ohne Zweifel zu den erfolgreichsten und emsigsten Musikerinnen der Republik. Nach mehr als 70 Albumveröffentlichungen startet die Sängerin nun ein neues Abenteuer, hat ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. Mit TAG24 sprach sie über dessen Entstehung, was in ihm steckt und welche Rolle Musik und Singen nicht nur für unsere Kleinsten spielen.

Die zündende Idee kam ihr schließlich bei einem ihrer Mitmach-Konzerte. Die Sängerin erinnert sich noch genau: "Ich hatte ein paar Kinder auf die Bühne geholt. Ein kleiner Junge wollte erst auch, zögerte dann aber, woraufhin sein großer Bruder kam und ihn begleitet hat. Ich fand das so schön, wie er ihn unterstützt hat." Die Idee für "Mausi Maus" war geboren.

Als aus dem Wunsch schließlich Ernst wurde, wollte die Story zunächst jedoch nicht so richtig Form annehmen. Sommerland spielte mit dem Gedanken, von einem Wald-Kindergarten zu erzählen. "Die Geschichte dazu wollte aber nicht entstehen. Ich bin zwar viel im Kindergarten, habe selbst drei Kinder, aber irgendwie wollte es nicht passen und ich landete immer wieder bei der Musik."

"Mach mit, Mausi Maus!" lautet der Titel des Buches, in dem das Mäuschen Mausi zusammen mit seinen Freunden seinen ersten Bühnenauftritt erlebt.

Großer Auftritt: Am Samstag stellte die Sängerin "Mach mit, Mausi Maus" auf der Leipziger Buchmesse vor, hatte kleine und große Fans zu einer Mitmach-Lesung eingeladen. © Christian Grube

Im Buch sind es nun Frau Schmetterling, Hase, Biene, Frosch und Bär, die Mausi die Musik näherbringen und ihn auf die Bühne begleiten. Ganz spielerisch erlernen die Kleinen beim Lesen grundlegende Elemente des Musizierens wie Rhythmus, Atmung, kräftige Töne und den Spaß an all dem. Simone Sommerland will mit ihrem Buch eine wichtige Botschaft vermitteln: Jeder kann singen.

"Dieses Unterrichten und Begleiten beim Stimmentwicklungs-Prozess ist mir ein Riesen-Anliegen", erklärte sie. "Das habe ich in meinem Unterricht an der Musikschule unheimlich gern gemacht und auch meine YouTube-Videos sollen zum Mitmachen anregen. Mit dem Buch konnte ich nun nochmal ein Stück weiter in die Tiefe gehen und aufzeigen, was dahinter steckt, wenn Kinder Musik und ihre Stimme entdecken."

Fragt man die Erfolgssängerin und Pädagogin nach der Bedeutung von Musik, sagt sie, dass sie nicht nur für unsere Kleinen fast schon überlebenswichtig sei. "Es ist wirklich ein Grundbedürfnis. Sie ist schon ewig in uns Menschen, ob das zur Beruhigung, zum Trösten oder auch zum Anfeuern in einer Gruppe ist. In unserem Körper passiert unglaublich viel, wenn wir musizieren. Wir bauen Spannung ab, werden fröhlicher und gelöster und wir können sogar Angst vertreiben. Und die eigene Stimme zu entdecken, ist für die Persönlichkeitsentwicklung, glaube ich, auch gut."

Trotz ihrer Reise in die Welt der Autoren bleibt Simone Sommerland auch in Zukunft der Musik treu. Bis Ende November sind bereits Termine für ihre diesjährigen Mitmach-Konzerte angekündigt. Unter anderem auf dem Plan: die Messestadt, wo die Musikerin für den 27. September in die Quarterback Immobilien Arena lädt.

Tickets für die Show gibt es via simonesommerland.live. "Mach mit, Mausi Maus!" ist bereits im Handel erhältlich.