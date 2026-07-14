Justin Baldoni wehrt sich gegen Blake Livelys "überzogene" Forderung nach Anwaltskosten

New York (USA) – Das Anwaltsteam von Justin Baldoni (42) hat sich gegen Blake Livelys (38) "überzogene" Forderung nach Anwaltskosten gewehrt. Die "Nur noch ein einziges Mal"-Stars hatten sich im Mai überraschend auf einen Vergleich geeinigt.

Justin Baldoni (42) hat einen Richter gebeten, Blake Livelys Antrag auf mehr als acht Millionen Dollar Anwaltskosten abzulehnen oder "deutlich zu reduzieren". © Bildmontage: IMAGO / UPI Photo & Everett Collection

Am Montag forderten die Anwälte des 42‑Jährigen einen Richter auf, den Antrag von Lively abzulehnen oder "deutlich zu reduzieren", wie People berichtete.

Lively hat von Baldoni mehr als acht Millionen US‑Dollar (rund sieben Millionen Euro) gefordert, die nach Angaben ihres Teams für die Verteidigung gegen die Verleumdungsklage des Schauspielers und Regisseurs erforderlich waren.

Baldonis Team kritisierte ihren Antrag als "alles andere als einen typischen Antrag auf Festsetzung der Anwaltshonorare" und argumentierte, dass ihr Rechtsteam "überhöhte" Honorare in Rechnung gestellt habe.

Die Anwälte des "Jane the Virgin"-Darstellers behaupteten zudem, dass der Fall mit Personal überbesetzt gewesen sei und wiesen darauf hin, dass "mehrere Anwälte bei denselben Anhörungen" anwesend gewesen seien. Auch "zahlreiche Abbuchungen für Besprechungen, Beratungen oder die gemeinsame Strategieplanung der Anwälte" seien eingegangen.

Der Rechtsstreit zwischen den beiden begann im Dezember 2024, als Lively Baldoni verklagte und ihm sexuelle Belästigung sowie Vergeltungsmaßnahmen vorwarf. Baldoni konterte mit einer Verleumdungsklage gegen seine 38‑jährige Kollegin sowie gegen die New‑York‑Times wegen deren Berichterstattung über Livelys Vorwürfe.

Seine beiden Verleumdungsklagen wurden abgewiesen, die beiden vermieden letztlich ein Gerichtsverfahren, indem sie eine Einigung erzielten.