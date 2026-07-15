Sorgen um Anna-Maria Zimmermann nach Konzertabbruch: "Nehme das, was passiert ist sehr, sehr ernst"
Halle (Saale)/Boltenhagen - Die Fans von Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann (37) machen sich Sorgen. Bei der ersten Ausgabe der Malle-Party "Halle Olé" auf der Peißnitzinsel am Samstag musste sie schon während des ersten Songs ihren Auftritt abbrechen und medizinisch behandelt werden. Nun gibt es ein Update zu ihrer Gesundheit.
Die 37-Jährige erklärte in ihrer Instagram-Story, dass viele Fans ihr geschrieben hätten.
"Alles soweit gut bei mir. Ich nehme das, was da Samstag passiert ist, trotzdem sehr, sehr ernst. Vielleicht war es einfach nur eine Vorwarnung", so die Sängerin, die 2005 bei "DSDS" den sechsten Platz belegte.
Eigentlich wüsste sie immer sehr gut, wann ihr Körper an sein Erschöpfungslimit kommt, stellte Zimmermann klar und versicherte, dass es ihr vor dem Auftritt in Halle gut ging. Bis es das dann nicht mehr tat: "Ich bin dann auf die Bühne und na ja, dann ist passiert, was passiert ist", erinnerte sie sich.
Anna-Maria Zimmermann signalisierte am Samstag selbstständig, dass etwas nicht stimmte. Hinter einem Sichtschutz mit Planen wurde sie minutenlang behandelt. DJ Aaron überbrückte die Wartezeit mit einigen Liedern vom Band.
Schließlich wurde die 37-Jährige mit einer Rolltrage von der Bühne gebracht und weiterbehandelt. Oli P. zog seinen Auftritt um einige Minuten vor und setzte die Malle-Party fort. Am Samstag sollte Zimmermann abends noch in Boltenhagen auf der Bühne stehen. Auch das fiel aus. "Es tut mir leid", schrieb sie auf Instagram.
Anna-Maria Zimmermann räumt ein: "Der Motor der Maschine war Samstag kurz aus"
Seitdem hat die Partysängerin sich mehrfach durchchecken lassen. Am Dienstag war sie ebenfalls nochmal bei einer Untersuchung.
"Es fällt mir sehr, sehr schwer, nichts zu tun. Alle, die mich kennen, wissen, dass mir das sehr schwerfällt, aber ich mache wirklich nichts", erklärte Anna-Maria Zimmermann auf Instagram.
Den genauen Auslöser für die medizinischen Probleme verriet sie nicht und sagte nur: "Mutti ist eine Maschine. Das fanden meine Leute gerade um mich herum nicht so witzig, weil der Motor der Maschine Samstag einmal kurz aus war, aber er ist wieder an. Alles ist gut. Da habe ich vergessen zu tanken".
Am Samstagmittag zeigte sie sich in einer später gelöschten Instagram-Story noch beim Pizzaessen und bedauerte, dass sie bei drei Shows am Tag in der Hitze immer vergesse zu essen. Ob das die Ursache für den Show-Abbruch war, lässt sich aber nicht genau sagen.
Ihr Auftritt bei der "Schlager Arena" in Herten (NRW) am Freitag wird ebenfalls nicht stattfinden. Am Samstag will Zimmermann wieder bei zwei Shows auf der Bühne stehen, am Sonntag wird sie im ZDF Fernsehgarten erwartet. "Es ist alles gut bei mir. Wirklich. Ich versprech’s euch", versicherte sie abschließend.
Titelfoto: Erik Hohmann