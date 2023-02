"Der Schwarm" feiert Premiere: Klaas Heufer-Umlauf verrät TAG24, warum er beim Dreh ins Schwitzen geriet

Für Klaas Heufer-Umlauf (39) war "Der Schwarm" die erste internationale Produktion. © ZDF/Andreas Franke

Zum Cast gehört neben deutschen Schauspielstars wie Leonie Benesch (31, "Babylon Berlin") oder Oliver Masucci (54, "Phantastische Tierwesen") auch Klaas Heufer-Umlauf (39), der den Techniker "Luther Roscovitz" spielt.

Dabei kann der Moderator nicht mal eine Lampe anschrauben! "Ich hab das zwar auch schon mal selbst gemacht, aber da verabschiede ich mich vorher wirklich von meiner Familie", erklärt der Entertainer lachend im TAG24-Interview. Doch seine Rolle war bei Weitem nicht die größte Herausforderung während der Dreharbeiten.

Denn als sich Schätzings Helden auf der Nordsee auf Forschungsmission begeben, um der Ursache für die weltweit, vom Ozean ausgehenden Katastrophen auf den Grund zu gehen, herrschen maximal fünf Grad Außentemperatur.

"Wir haben aber in einem Studio mitten in Rom gedreht. Draußen waren 35 Grad, und wir haben dicke Winterjacken angehabt. So zu tun, als wäre es wahnsinnig kalt, während man wirklich gestorben ist in diesen Anzügen, war die erste physische Herausforderung", erzählt Heufer-Umlauf.