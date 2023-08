Midlife-Crisis oder Stil-Ikone? Klaas Heufer-Umlaufs neue "Frisur" im Style-Check

Sprung in den Armani-Abgrund oder Steilflug in den Olymp des guten Geschmacks? Klaas Heufer-Umlauf (39) hat eine neue Frisur. © Instagram/Screenshot/damitdasklaasturbo (Bildmontage)

Ab wann beginnt die Midlife-Crisis? Mit der ersten Kiste "Gönrgy" im Kofferraum des neuen Lambos? Mit TikTok-Clips, die Papa zusammen mit Kai Pflaume (56) aufgenommen hat und an alle deine Freunde schickt? Oder gar mit einer neuen Frisur?

Um es vorweg zu sagen: Bei Klaas Heufer-Umlauf mit seinen zarten 39 Jährchen kann von Midlife-Crisis selbstverständlich keine Rede sein. Ob mit Fischerhut beim Abhängen mit Money Boys (42) "Glo Up Dinero Gang" oder lässig mit dem Longboard auf Tour durch Berlin - Klaas Heufer-Umlauf trifft style-technisch stets den Zahn - wenn nicht gar den Milchzahn! - der Zeit.

Doch wie steht es um den neuesten Look von Couture-Chamäleon Klaas?

Bekanntlich ist für die "Baywatch Berlin"-Buddys aktuell Ferienzeit: Während Feinschmecker Jakob Lundt (37) im heimischen Berlin die Kellner der Promi-Steakbude "Grill Royal" zusammenstaucht, weilen Klaas und Thomas "Schmitti" Schmitt in Griechenland - "natürlich unabhängig voneinander", wie Klaas in der aktuellen Podcast-Folge betont.

Und weil für Klaas Heufer-Umlauf selbst Ferien- gleichbedeutend mit Fashion-Zeit ist, hat sich der Mode-Avantgardist bei seinen Fans auf Instagram überraschend mit einer frechen - oder eher: freshen? - neuen Urlaubs-Frise zurückgemeldet.

Auch in der Mode gilt für den Wahlberliner: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt! Und so hat sich der TV-Star an den beliebten "Edgar Cut" herangewagt, der in den sozialen Medien aktuell viral geht. Bei dem Schnitt, den der Schweizer Star-Coiffeur Cheyne Lewin prominent gemacht hat, handelt es sich um eine Variation der klassischen Cäsar-Frisur, also: Seiten kurz, oben Matte.

Mit Siegerblick schaut Klaas in die Handycam (Iphone 15) und rockt den Kaiser-Schnitt so souverän, dass erst gar keine Zweifel aufkommen.