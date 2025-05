Klaudia Giez bricht ihr Schweigen: So schwer war ihr Kampf gegen die Depression!

Vom Energiebündel zu schweren Depressionen - Klaudia Giez (28) spricht erstmals über eine schlimme Zeit in ihrem Leben. © Gerald Matzka/dpa

"Diese tiefe, bodenlose Traurigkeit … Ich fühlte einfach nichts mehr. Keine Freude, keinen Appetit", erzählte sie offen im Gespräch mit der BILD. Die Lebensfreude war wie ausgelöscht – die Depression hatte sie beherrscht. Klaudia verlor zehn Kilo und wog bei einer Körpergröße von 1,75 Metern nur noch 47 Kilo.

In einem Moment tiefer Verzweiflung habe sie einen mutigen Entschluss gefasst und sich selbst in einer Privatklinik angemeldet – weit entfernt von Berlin und der Öffentlichkeit. Vier Monate blieb sie dort in stationärer Behandlung. Eine prägende Zeit, in der sie lernte, ihre innere Leere zu verstehen und Schritt für Schritt zu sich selbst zurückzufinden.

"Man muss das enttabuisieren, wir sind so viele und nicht jeder hat das Glück, dass er so schnell Hilfe bekommt", betonte sie. Mittlerweile schätze sie, wer sie ist und was sie ausmacht.