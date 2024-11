Kleine Sensation: Nina Chuba nimmt Song mit Weltstar auf

Hamburg/Los Angeles - Schon bei der ersten Hörprobe von Nina Chubas neuem Song "Fata Morgana" stellten einige Fans Ähnlichkeiten zu einem Nummer-1-Hit aus dem Jahr 2005 fest. Die 26-Jährige gab jetzt sogar offen zu, von den verantwortlichen Künstlern inspiriert worden zu sein und kündigte dann noch eine kleine Sensation an.

Nina Chuba (26) veröffentlicht gerade fleißig neue Musik. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Denn von ihrem neuen Lied wird am morgigen Freitag eine neue Version gemeinsam mit Tokio Hotel erscheinen! In einem Teaser, den Nina Chuba am Dienstag auf Instagram teilte, sind sie und Frontsänger Bill Kaulitz (35) zu sehen, die beide lauthals die Lyrics zu "Fata Morgana" singen.

Bill Kaulitz teast dabei einen ganz neuen Part an, der in der Original-Version nicht zu hören ist. Auffällig ist die Zeile: "Wie ein Geisterfahrer in die Nacht, durch den Monsun, der letzte Tag, ich suche immer noch nach dir, doch ich finde dich nicht!"

Schon im Vorfeld hatten Fans gesagt, dass "Fata Morgana" in Teilen wie "Durch den Monsun" – die Debütsingle von Tokio Hotel – klinge. Eine Ähnlichkeit, die offensichtlich gewollt ist und durch die Kollaboration noch einmal verstärkt wird.

"Wenn ich früher nicht Tokio Hotel und Bill Kaulitz gehört hätte, würde es den Song so wahrscheinlich gar nicht geben! Ich freue mich", schreibt Nina zur Song-Ankündigung auf Instagram.