 2.400

"Ich bin der Höllen-Man": Der Kleingartensheriff verraucht die Gartenanlage

Der Leipziger Kleingartensheriff Michael Baumann bereitet sich auf Silvester vor und testet schon mal Rauchgranaten und Bengalfontänen.

Von Tamina Porada

Leipzig - Der echte Laubenpieper verbringt natürlich auch die anstehenden Feiertage in der Gartenanlage. Als Gartenvorstand sorgt der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) das ganze Jahr über dafür, dass sich auch an Silvester alle an die Regeln und die sächsische Kleingartenordnung halten.

Pyrotechniker Markus (l.) erklärte dem Kleingartensheriff, was erlaubt ist und was nicht.
Pyrotechniker Markus (l.) erklärte dem Kleingartensheriff, was erlaubt ist und was nicht.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

"Ich bin der Höllen-Man", witzelte der Kleingartensheriff in seinem neuesten Instagram-Video, während er eine brennende Rauchgranate in der Hand hielt.

"Das darf Silvester im Garten ausnahmsweise mal verwendet werden. Ruhig mal bissl qualmen lassen", bestätigte Michael Baumann.

Anders sieht es bei Feuerwerk aus. Der Pyrotechniker Markus besuchte den Gartenvorstand, um über erlaubte Pyrotechnik zu sprechen. "Nicht, dass wir uns kriminell machen", sagte Baumann.

Anne Wünsche: Zurück zum Ex? Anne Wünsche gibt Liebes-Update
Anne Wünsche Zurück zum Ex? Anne Wünsche gibt Liebes-Update

Pyrotechnik wird in Kategorien unterteilt. Kategorie F2 darf in Leipzig vom 31. Dezember 0 Uhr bis zum 1. Januar 24 Uhr abgebrannt werden. Das gilt aber nicht im Kleingarten!

Der Kleingartensheriff gesteht: "Habe bissl Schiss"

Sogenannte Rauchgranaten sind an Silvester auch in Kleingartenanlagen erlaubt. Michael Baumann probierte sich daran.
Sogenannte Rauchgranaten sind an Silvester auch in Kleingartenanlagen erlaubt. Michael Baumann probierte sich daran.  © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

Der Leipziger stellte klar: "In der Kleingarten-Bibel steht geschrieben: 'Der Umgang mit waffenähnlichen Geräten und Mitteln, Feuerwerkskörpern u.ä. ist in der Kleingartenanlage nicht gestattet'".

Pyrotechniker Markus zeigte dem Sachsen aber sogenannte Bengalfontänen. Diese sprühen Funken, werden jedoch nicht heiß und sind deswegen auch in der Gartenanlage erlaubt.

Der Kleingartensheriff ist übrigens niemand, der selbst gern böllert. "Ich hab da ein bissl Schiss davor", gab er zu. "Ich lasse immer knallen."

Gülcan Kamps im siebten Himmel: Hier spricht sie erstmals über Baby-Geschlecht
Gülcan Kamps Gülcan Kamps im siebten Himmel: Hier spricht sie erstmals über Baby-Geschlecht

Na dann steht der Silvester-Sause in der Gartenanlage ja nichts mehr im Weg.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

Mehr zum Thema Kleingartensheriff: