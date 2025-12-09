"Ich bin der Höllen-Man": Der Kleingartensheriff verraucht die Gartenanlage

Leipzig - Der echte Laubenpieper verbringt natürlich auch die anstehenden Feiertage in der Gartenanlage. Als Gartenvorstand sorgt der Kleingartensheriff Michael Baumann (62) das ganze Jahr über dafür, dass sich auch an Silvester alle an die Regeln und die sächsische Kleingartenordnung halten.

Pyrotechniker Markus (l.) erklärte dem Kleingartensheriff, was erlaubt ist und was nicht. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

"Ich bin der Höllen-Man", witzelte der Kleingartensheriff in seinem neuesten Instagram-Video, während er eine brennende Rauchgranate in der Hand hielt.

"Das darf Silvester im Garten ausnahmsweise mal verwendet werden. Ruhig mal bissl qualmen lassen", bestätigte Michael Baumann.

Anders sieht es bei Feuerwerk aus. Der Pyrotechniker Markus besuchte den Gartenvorstand, um über erlaubte Pyrotechnik zu sprechen. "Nicht, dass wir uns kriminell machen", sagte Baumann.

Pyrotechnik wird in Kategorien unterteilt. Kategorie F2 darf in Leipzig vom 31. Dezember 0 Uhr bis zum 1. Januar 24 Uhr abgebrannt werden. Das gilt aber nicht im Kleingarten!