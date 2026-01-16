"Ey, du elende Dreckratte": Leipzigs Gartensheriff zieht bei Fragerunde vom Leder

Leipzig - Mit einem Videoclip zum Thema "Kameras in Kleingärten" wollte Leipzigs Kleingartensheriff Michael Baumann (62) mehr Sicherheit in die Sparten bringen - und sorgte gleich noch für Redebedarf unter seinen Fans. In einem neuen Reel stellte sich der Vereinschef nun den Kommentaren seiner Follower. Klar, dass deutliche Worte da nicht ausblieben.

Michael Baumanns (62) Video zum Thema "Überwachungskamera" sorgte offenbar für Redebedarf. In einem neuen Clip ging der Kleingartensheriff nun auf die Kommentare seiner Follower ein. © Montage: Screenshots/instagram.com/kleingartensheriff

So meinte ein Fan, dass die Kameras nichts bringen würden, wenn Einbrecher sich vermummen.

Für Michael Baumann jedoch kein Problem. Denn nicht nur ist die Kamera, die er benutzt, mit seinem Handy verbunden und schlägt Alarm, sobald sie etwas bemerkt. Sie verfügt offenbar auch über einen Lautsprecher.

"Wenn jetzt auf meinem Handy hier Alarm geht, dann drücke ich auf das Knöpfchen und sage: 'Ey, du Dreckratte, du elende, verfluchte! Mach, dass du rauskommst, die Polizei ist schon alarmiert!", so der Sheriff. "Dann macht's Klick mit der goldenen Acht (gemeint sind die Handschellen, Anm. d. Red.)."

Ein weiterer Follower erklärte, er hab in seinem Garten sowie in dem seiner Schwester insgesamt bereits 14 Kameras installiert. Selbst für den Vereinschef etwas viel. "Ich weiß ja nicht, wie groß dein Garten ist, aber 14 Kameras ... ich find's leicht übertrieben."

Tatsächlich sollen die Geräte aber schon einen Übeltäter erwischt haben. Und auch der Gartensheriff gibt zu: "Wenn's hilft, ist gut."