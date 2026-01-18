Gartensheriff schaltet sich in Sparkassen-Millionen-Coups ein: "Wo leben wir denn!?"

Leipzig - Sie bohrten ein Loch in den Tresor und sollen mit einem Insider zusammengearbeitet haben. Gleich zwei Diebstähle in deutschen Sparkassen-Filialen sorgen seit Weihnachten und dem Jahreswechsel für Aufsehen. Nun hat sich auch Leipzigs oberster Ordnungshüter Michael Baumann (62) in die Fälle eingeschaltet. Die Frage, die den Kleingartensheriff umtreibt: Wie konnte das passieren?

Die Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen, deren Tresor Einbrecher um die Weihnachtszeit leer geräumt haben. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf mehr als 30 Millionen Euro. © Christoph Reichwein/dpa

Oder wie der Vorsitzende des Kleingartenvereins "Gartenfreunde Südost" es in seinem neuesten Instagram-Video formuliert: "Wo leben wir denn!?"

In dem ersten Fall hatten sich offenbar mehrere Täter über die Weihnachtsfeiertage Zugang zum Tresor einer Sparkassen-Filiale in Gelsenkirchen verschafft, indem sie mithilfe eines großen Bohrers von einer angrenzenden Tiefgarage aus ein Loch in selbigen bohrten. In den Räumlichkeiten brachen die Täter anschließend mehr als 3000 Kundenschließfächer auf, räumten diese leer und verschwanden dann mit ihrem Diebesgut. Einem Bericht des SWR zufolge beläuft sich der Schaden auf mehr als 30 Millionen Euro.

"Wie kann denn sowas passieren?!", fragt sich Baumann da. "Das muss man doch hören mit so 'nem Steinbohrer! Der macht doch Krawall und Lärm. Und nicht einmal die Alarmanlage ging los!"

Der Kleingartensheriff fühlte sich da glatt an einige Helden aus früheren Tagen erinnert. "Die haben gebohrt wie Egon Olsen und seine Bande."