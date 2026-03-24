"Ich lass es abreißen": Bei solchen unverschämten Aktionen macht Baumann bitterernst
Leipzig - Eine Sache, die Michael Baumann noch mehr auf die Palme bringt als ein schlecht gepflegter Garten mit falscher Heckenhöhe, scheinen Leute zu sein, die beim Thema Baugenehmigungen lieber nach Entschuldigung als nach Erlaubnis fragen.
"Da werde ich richtig giftig. Da platzt mir echt der Arsch. Das kann nicht sein, Leute", wetterte der Kleingartensheriff in seinem neuesten Video.
Auslöser der Aufregung war die Frage eines Zuschauers, der wissen wollte, was man bei einem Bauantrag beachten müsse - gefundenes Fressen für den regelkonformen Gartenvorsitz.
So sei das Stellen eines solchen Antrages auf der einen Seite sowohl beim Neu- und Umbau eines Hauses als auch beim Aufstellen von Spielhäusern, Gewächshäusern, Pools, Hochbeeten und Pergolen unabdingbar, auf der anderen Seite aber auch gar nicht mal so kompliziert: "Nicht einmal eine Seite. Fertsch der Siegellack", erklärte Baumann.
Gerade vor diesem Hintergrund finde er es unverschämt, wenn Leute auf die Gutmütigkeit des Sheriffs hoffen und ihn vor vollendete Tatsachen stellen: "Also da kann der Kleingartensheriff schon ganz schön aus der Haut fahren."
Ausnahme oder Abriss: Beim Thema Baugenehmigung macht Baumann keine Gefangenen
"Ihr habt's zu machen. Punkt. Aus. Ende. Denn ihr müsst es nämlich sonst abreißen und ich lass' es abreißen." Dass Baumann bei dem Thema keinen Spaß versteht, musste ein Gartenfreund schon einmal am eigenen Leib erfahren.
Im vergangenen Sommer habe Felix dem Gartensheriff zwar von seinem Vorhaben erzählt, es mit der Bürokratie aber nicht ganz so ernst genommen. Plötzlich stand ein fertiges Gewächshaus im Leipziger Verein, der Bauantrag ließ jedoch auf sich warten.
"War das eigentlich so schwer zu kapieren, wenn ich dir sage, Bauantrag stellen", meckerte Baumann damals.
Zum Glück des Gärtners drückte der Vorstand ein Auge zu: "Das war die Ausnahme. Nächstes Mal lass ich's abreißen. Da komme ich mit dem Bagger"
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff