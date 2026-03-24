"Ich lass es abreißen": Bei solchen unverschämten Aktionen macht Baumann bitterernst

Leipzig - Eine Sache, die Michael Baumann noch mehr auf die Palme bringt als ein schlecht gepflegter Garten mit falscher Heckenhöhe, scheinen Leute zu sein, die beim Thema Baugenehmigungen lieber nach Entschuldigung als nach Erlaubnis fragen.

Die Chance, über Bauanträge aufzuklären, ließ sich der Kleingartensheriff natürlich nicht nehmen. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Da werde ich richtig giftig. Da platzt mir echt der Arsch. Das kann nicht sein, Leute", wetterte der Kleingartensheriff in seinem neuesten Video.

Auslöser der Aufregung war die Frage eines Zuschauers, der wissen wollte, was man bei einem Bauantrag beachten müsse - gefundenes Fressen für den regelkonformen Gartenvorsitz.

So sei das Stellen eines solchen Antrages auf der einen Seite sowohl beim Neu- und Umbau eines Hauses als auch beim Aufstellen von Spielhäusern, Gewächshäusern, Pools, Hochbeeten und Pergolen unabdingbar, auf der anderen Seite aber auch gar nicht mal so kompliziert: "Nicht einmal eine Seite. Fertsch der Siegellack", erklärte Baumann.

Gerade vor diesem Hintergrund finde er es unverschämt, wenn Leute auf die Gutmütigkeit des Sheriffs hoffen und ihn vor vollendete Tatsachen stellen: "Also da kann der Kleingartensheriff schon ganz schön aus der Haut fahren."