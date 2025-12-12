Kilo-Schock für sächsischen Gartensheriff: "Das Lügenschwein, das elende"

Leipzig - Im April sagte der sächsische Kleingartensheriff den Kilos den Kampf an und verordnete sich ein straffes Sportprogramm. Um den Status quo zu bestimmen und den Bauchumfang zu messen, erhielt der Gartenvorstand nun überraschenden Besuch vom Fitnesscoach und das mitten in der Vorweihnachtszeit - Hallelujah!

Mit diesem Besuch hatte Baumann (62) offensichtlich nicht gerechnet. Freude sieht anders aus! © Bildmontage/Instagram/kleingartensheriff

"Hinterlistige Hunde, ihr!", entfährt es Michael Baumann (62) in seinem neuen Instagram-Video, als er realisiert, wer da sein Büro betritt. "Ich ahne ja Schlimmes jetzt."

Personaltrainer Roman Schadt kommt gleich zum Anlass seiner Überraschungsvisite: "Ich wollte mal gucken, wie es dir geht. Was macht der Bauch, was macht das Gewicht?"

Schnell wird dann das 150 Zentimeter lange Maßband gezückt und um den Äquator des Sheriffs gewickelt: "Ich hoffe, das reicht", sagt Schadt mit skeptischem Blick. "Boah hast du ein Schwein: 147 cm sind es."

Im April lag der Umfang des Sheriffs noch bei 142,5 cm. Gegenüber dem Bestwert aus dem Sommer von 139,5 cm ist Michael Baumann damit sogar satte acht cm im Plus. "Ich weiß, ich weiß", gesteht der Sachse. Dann packt der Personaltrainer die Waage aus.