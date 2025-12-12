Kilo-Schock für sächsischen Gartensheriff: "Das Lügenschwein, das elende"
Leipzig - Im April sagte der sächsische Kleingartensheriff den Kilos den Kampf an und verordnete sich ein straffes Sportprogramm. Um den Status quo zu bestimmen und den Bauchumfang zu messen, erhielt der Gartenvorstand nun überraschenden Besuch vom Fitnesscoach und das mitten in der Vorweihnachtszeit - Hallelujah!
"Hinterlistige Hunde, ihr!", entfährt es Michael Baumann (62) in seinem neuen Instagram-Video, als er realisiert, wer da sein Büro betritt. "Ich ahne ja Schlimmes jetzt."
Personaltrainer Roman Schadt kommt gleich zum Anlass seiner Überraschungsvisite: "Ich wollte mal gucken, wie es dir geht. Was macht der Bauch, was macht das Gewicht?"
Schnell wird dann das 150 Zentimeter lange Maßband gezückt und um den Äquator des Sheriffs gewickelt: "Ich hoffe, das reicht", sagt Schadt mit skeptischem Blick. "Boah hast du ein Schwein: 147 cm sind es."
Im April lag der Umfang des Sheriffs noch bei 142,5 cm. Gegenüber dem Bestwert aus dem Sommer von 139,5 cm ist Michael Baumann damit sogar satte acht cm im Plus. "Ich weiß, ich weiß", gesteht der Sachse. Dann packt der Personaltrainer die Waage aus.
Alle Parameter im roten Bereich
Das Gewicht des Pullovers, der Hose und das des Mikrofons müsse jedoch auf jeden Fall vom Endergebnis abgezogen werden, merkt der Sheriff an.
"Das Lügenschwein, das elende", flucht der Gartenvorstand dann beim Blick auf das Display. Mit 130 Kilogramm hatte er offenbar nicht gerechnet.
"Er hat massives Übergewicht", analysiert Personaltrainer Schadt nach der Bestandsaufnahme. "Es sind alle Parameter im roten Bereich. Er muss wieder regelmäßig Bewegung in sein Leben kriegen."
Die Fans des Sheriffs reagierten bei Instagram besorgt und forderten Baumann auf, mehr auf sich zu achten: "Wir wollen den Sheriff noch sehr, sehr lange sehen", hieß es etwa in einem Kommentar. Der Gartenvorstand zeigte sich einsichtig und versprach Besserung: "Ab Januar wird wieder abgespeckt!"
Titelfoto: Bildmontage/Instagram/kleingartensheriff