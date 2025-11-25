Kleingartensheriff gesteht Schwäche ein: "Dafür habe ich mir Hilfe geholt"

Wie bei fast allen Bereichen im Kleingarten gibt es auch rund um das Thema Baumpflege einiges zu beachten.

Von Jan-Gerrit Vahl

Leipzig - Nachdem der sächsische Kleingartensheriff beim Kontrollgang in der vergangenen Woche aufgrund einer hochgewachsenen "Monster-Kirsche" fast zum "Iltis" wurde, organisierte er für den Schnitt seines Pflaumenbaums im eigenen Kleinod nun einen Fachmann.

Gemeinsam mit Fachmann Jörg beschneidet der Kleingartensheriff in der Herbstsonne seinen zu hoch gewachsenen Pflaumenbaum. © Instagramm/Kleingartensheriff "Heute zeige ich euch, was der Sheriff nicht kann: Bäume beschneiden", gesteht Michael Baumann (62) in seinem neuen Instagram-Video. "Dafür habe ich mir Hilfe geholt." Im Garten des Vorstandsvorsitzenden steht Fachmann Jörg und richtet den skeptischen Blick in Richtung Krone des Kernobstbaumes: "Eine Pflaume wird eigentlich nicht so viel geschnitten, aber das muss raus", schlussfolgert Jörg, während er auf einzelne Äste zeigt. Gut, dass der Sheriff über ordentlich Kraft verfügt und damit den Anweisungen des Spezialisten beim Bedienen der Teleskopschere zügig nachkommen kann. Er selbst würde jedoch gerne lieber kurzen Prozess machen: "Ich würde die Messlatte nehmen und alles über drei Meter abschneiden!"

Wichtige Regeln beim Baumschnitt