Kleingartensheriff ermahnt Glühwein-Trinkerin: "Mädchen: tiefer, tiefer, tiefer"

Leipzig - Viele haben Michael Baumann (62) bei seiner jüngsten Tour über den Leipziger Weihnachtsmarkt als Kleingartensheriff erkannt. Doch auf seine Fragen hatten nicht alle die passende Antwort.

"Wie hoch darf de Hegge sein?", will er von den - vielleicht schon etwas angeschwipsten - Passanten wissen. Ein junger Mann antwortet nicht ganz sicher: "Ä Medor fuffzsch? Sechzsch? Ä Medor dreißsch?"

Falsch! Auch die 1,60 Meter, die ein anderer rät, stimmen nicht. Der Vorsitzende des Gartenfreunde Südost e.V. ist perplex: Wie kann man diese wichtige Regel denn nicht kennen?

An einem Glühweinstand trifft der 62-Jährige auf eine ältere Dame, die mit 1,60 Meter ebenfalls danebenliegt. "Mädchen, tiefer, tiefer, tiefer" fordert er sie beim Rateversuch auf.

1,20 Meter wäre übrigens die richtige Antwort gewesen.