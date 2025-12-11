Liebes-Aus bei Roland Trettl und Miriam Höller? Das sagt Promi-Paar zu fiesen Gerüchten
Köln - Ist ihre Liebe nach nicht mal einem Jahr wieder vorbei? Im Netz kursieren derzeit Trennungsgerüchte um Roland Trettl (54) und Freundin Miriam Höller (38). Jetzt hat der Star-Koch unmissverständlich reagiert!
Erst Ende Januar dieses Jahres hatte der "First Dates"-Chef die Liebe zu Ex-Stuntfrau Miriam öffentlich gemacht.
Denen, die über ein Liebes-Aus spekulieren, haben Roland und Miriam nur eines zu sagen.
"Dem Menschen, der solche Unwahrheiten postet, wünschen wir einen herrlich langen Durchfall", heißt es zu sämtlichen Fake-Überschriften in der neuesten Instagram-Story des Halb-Italieners.
Für reichlich Zweifel an den Trennungsgerüchten sorgten außerdem auch die jüngsten Liebeserklärungen der beiden Turteltauben.
"Ich liebe es gerade, wieder in einer Beziehung zu sein, und das in einer so wunderbaren, das macht mich sehr glücklich", schwärmte Miriam Höller zuletzt gegenüber RTL von ihrer besseren Hälfte.
Miriam Höller und Roland Trettl auf Wolke sieben
Auch der 54-Jährige sprach öffentlich über das Geheimnis seiner neuen Liebe.
"Der Frau immer gute Dinge kochen. Neugierig bleiben. Einen Blick in die Zukunft zu haben, aber in der Gegenwart zu leben. Zu verstehen, dass jeder eine Vergangenheit hatte und die zu respektieren. Und gemeinsam offenzubleiben und in verschiedenen Situationen positiv zu bleiben."
Das Thema Hochzeit hatten beide zuletzt jedoch elegant umschifft. "Wenn man verliebt ist, dann ist der Winter auch gar nicht so kalt", lautete die schlüpfrige Ansage der 38-Jährigen.
Die Ex-Teilnehmerin von "Germany’s Next Topmodel" und der TV-Koch hatten am 25. Januar die Liebes-Katze aus dem Sack gelassen und verraten zusammen zu sein.
Titelfoto: Thomas Banneyer/dpa