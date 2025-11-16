Kleingartensheriff traut beim Gartenrundgang seinen Augen nicht: "Zum Iltis werd' ich"

Leipzig - Die Kleingarten-Saison ist langsam vorbei, denn mit dem Wintereinbruch gibt es für die meisten Laubenpieper dort nicht mehr allzu viel zu tun. Einige haben die Werkzeuge aber ein bisschen zu zeitig in den Schuppen gehängt, wie Kleingartensheriff Michael Baumann (62) bei einem Gartenrundgang feststellen musste.

Beim Gartenrundgang entdeckte der Kleingartensheriff (62) einige Gärten, die ihm nicht gefallen haben. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/@kleingartensheriff

Als Vorstand der Kleingartenanlage "Gartenfreunde Südost" in der Nähe des Leipziger Völkerschlachtdenkmals ist Baumann auch bei kühleren Temperaturen vor Ort.

Bei seinem abendlichen Rundgang, den er auf Social Media dokumentierte, kochte sein Blut beim Anblick einiger Gärten hoch. "Diese Kirsche hier, die schneiden sie einfach nicht runter. Zum Iltis werd' ich!", schimpfte er.

Einige Bäume wuchsen viel zu hoch. "Die muss auf jeden Fall ä ganz weites Stück runter", so der Kleingartensheriff über einen Kirschbaum.

Die Faulheit seiner Laubenpieper regte ihn auf: "Das hätte man schon längst machen können! Jetzt war's Wetter noch toppi, toppi, toppi, jetzt wird's Wetter scheiße, scheiße, scheiße."

Natürlich weiß der Kleingartensheriff, dass man die Bäume auch noch im Frühjahr verschneiden kann. Er selbst hat es aber auch schon im Herbst erledigt, wie er verriet.