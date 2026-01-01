Körperliches Problem: Pietro Lombardi erwägt jetzt drastischen Schritt

Köln - Pietro Lombardi (33) hadert mal wieder mit seinem Körpergewicht. Für den Sänger steht fest: Im neuen Jahr sollen die Pfunde purzeln. Geht er dafür einen gewagten Schritt?

Pietro Lombardi (33) möchte im neuen Jahr die Pfunde purzeln lassen. © Instagram/pietrolombardi (Screenshot)

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gibt der ehemalige Pizzabäcker gegenüber seiner treuen Fan-Gemeinde offen und ehrlich zu, mit seiner derzeitigen physischen Verfassung überhaupt nicht glücklich zu sein.

"Ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper, aber ich werde und muss etwas ändern", offenbarte Pietro schonungslos ehrlich auf eine entsprechende Frage aus den Reihen seiner rund zwei Millionen Follower.

Um möglichst schnell wieder Herr über die gewichtige Lage zu werden, habe er "sogar schon über die Abnehmspritze nachgedacht", wie er im weiteren Verlauf seiner Antwort offenherzig gestand. In seinem Freundeskreis gebe es diesbezüglich viele gute Erfahrungen.

In Stein gemeißelt scheint die drastische Maßnahme, mit der unter anderem auch schon sein guter Kumpel Oliver Pocher (47) etliche Kilos verlor, allerdings noch nicht zu sein. "Mal schauen", schrieb Pietro abschließend zu seiner Überlegung.