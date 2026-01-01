Körperliches Problem: Pietro Lombardi erwägt jetzt drastischen Schritt
Köln - Pietro Lombardi (33) hadert mal wieder mit seinem Körpergewicht. Für den Sänger steht fest: Im neuen Jahr sollen die Pfunde purzeln. Geht er dafür einen gewagten Schritt?
In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram gibt der ehemalige Pizzabäcker gegenüber seiner treuen Fan-Gemeinde offen und ehrlich zu, mit seiner derzeitigen physischen Verfassung überhaupt nicht glücklich zu sein.
"Ich fühle mich sehr unwohl in meinem Körper, aber ich werde und muss etwas ändern", offenbarte Pietro schonungslos ehrlich auf eine entsprechende Frage aus den Reihen seiner rund zwei Millionen Follower.
Um möglichst schnell wieder Herr über die gewichtige Lage zu werden, habe er "sogar schon über die Abnehmspritze nachgedacht", wie er im weiteren Verlauf seiner Antwort offenherzig gestand. In seinem Freundeskreis gebe es diesbezüglich viele gute Erfahrungen.
In Stein gemeißelt scheint die drastische Maßnahme, mit der unter anderem auch schon sein guter Kumpel Oliver Pocher (47) etliche Kilos verlor, allerdings noch nicht zu sein. "Mal schauen", schrieb Pietro abschließend zu seiner Überlegung.
Pietro Lombardi will 2026 auch wieder musikalisch durchstarten
Ob mit dem verschreibungspflichtigen Medikament, welches aufgrund seiner vielen Nebenwirkungen allgemein umstritten ist, oder auf anderem Wege, etwas ändern möchte der frühere "DSDS"-Gewinner im neuen Jahr auf jeden Fall.
Auch "mehr Sport" sei für ihn eine Option. Bereits vor einigen Jahren sagte der Ex-Verlobte von Laura Maria Rypa (30) den überzähligen Pfunden mit intensivem Training und einem Personal Coach den Kampf an - mit Erfolg.
In jüngster Zeit hatte der Vater dreier Söhne nach eigenen Angaben aber wieder rund 15 Kilogramm an Körpergewicht zugelegt. Mitverantwortlich dafür seien regelmäßige Fressattacken gewesen, wie er erst kürzlich verriet.
Fit sollte er für das neue Jahr definitiv sein, denn auch musikalisch will Pietro wieder voll durchstarten. "2026, könnt euch freuen", erklärte der gebürtige Karlsruher auf die Frage, ob denn neue Musik von ihm zu erwarten sei. Er werde auch wieder "auf ganz vielen Bühnen" stehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)