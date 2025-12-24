Ente, Rouladen und Desserts zu Weihnachten: "Und dann macht der Kleingartensheriff peng"

Wenn Michael Baumann (62) durchzählt, wer alles an Heiligabend zu Besuch kommt, wird dem Kleingartensheriff klar: "Da ist die Stube voll!"

Von Nico Zeißler

Leipzig - Wenn Michael Baumann (62) durchzählt, wer alles an Heiligabend zu Besuch kommt, wird dem Kleingartensheriff klar: "Da ist die gute Stube rammelvoll!" Wer alles da ist, was es zu essen gibt und wie das Jahr für ihn gelaufen ist, hat er TAG24 verraten.

Michael Baumann (62) will sich an Weihnachten noch mal so richtig gönnen, bevor 2026 vegetarisch startet. © YouTube/Kleingartensheriff 131 Kilogramm und ein Bauchumfang von 147 Zentimetern: Der Kleingartensheriff muss dringend abnehmen, das weiß er selbst. Aber nicht zu viel, schrieb er jüngst bei Instagram: "Ä bissl Bauch brauch ich, sonst rennt mir meine Frau weg." Positiv: Aufgrund einer Wette wird der 62-Jährige das neue Jahr vegetarisch starten. "Also werde ich ja im alten Jahr nochmal richtig reinhauen!" Und das sieht folgendermaßen aus: "Am Heiligen Abend macht mein Frauchen ihren top Kartoffelsalat mit Wiener und Knacker." Genießen werden den Gaumenschmaus auch Tochter Mandy, Enkelin Talisha (10) und der "Möchte-mal-werden-Schwiegersohn", wie ihn Baumann bezeichnet, mit seinen zwei Kindern. Promis & Stars Trauer bei George Clooney: Seine Schwester ist tot Entenbrust mit Rotkohl und Klößen, gefolgt von einem Eisdessert, landen am Mittag des 25. Dezembers in den hungrigen Mägen. Und am zweiten Feiertag folgen Rinderrouladen mit Rotkohl, Rosenkohl und Klößen. Abends steht jeweils eine kalte Platte auf der Speisekarte. "Und dann macht der Sheriff peng", witzelt er. Schmecken lassen!

Der Weihnachtsbaum von Michael Baumann. © YouTube/Kleingartensheriff

