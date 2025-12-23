"Ich müsste die mir vielleicht noch patentieren lassen" - Kleingartensheriff teilt besondere Anleitung

Leipzig - Bewaffnet mit seiner maßangefertigten Messlatte wurde Michael Baumann als meckernder Kleingartensheriff bekannt. In seinem neuesten Video zeigt er, wie man sich selbst ein solches Prachtexemplar bauen kann.

In seinem neuesten Video zeigte der Kleingartensheriff, wie man seine berühmte Messlatte nachbauen kann. © Bildmontage: Instagram/kleingartensheriff

"Wir wollen heute bauen! Die berüchtigte Kleingartensheriff Messlatte", verkündete der Leipziger zu Beginn seines Videos.

Ausgerüstet mit einem Sonnenhut, einer Lesebrille und, besonders wichtig, seiner Heckenmesslatte hatte Michael Baumann im August 2024 sage und schreibe 1,6 Millionen Klicks mit seinem allerersten Video auf TikTok ergattert.

Nur wenige Tage danach folgte die Erklärung der Heckenregel: "Die Hecke darf 1,20 Meter sein, bei uns als Sonderregel 1,50 Meter und 60 Zentimeter breit", schilderte er damals.

Als kleinkarierter Gartenvorsitz traf er mit der Kontrolle derartiger Regeln bei seinen Zuschauern schlichtweg einen Nerv. Seither bekam der Gartenvorsitz reichlich Follower und die Latte sogar einen Platz in einem Leipziger Museum.

"Jetzt kann's losgehen. Jetzt wird gebaut", freute sich Baumann nach einem Abstecher in den Baumarkt. "Jetzt machen wir das mal wie im Maggie-Kochstudio. Schnipp. Und die Sache ist schon gesägt, so wie wir's brauchen."